Motociclista finisce sotto l’autobus: il casco gli salva la vita

L’uso del casco può salvare la vita. Potrei testimoniarlo per esperienza diretta, ma oggi c’è un video che rende bene l’idea. Protagonista del filmato è un motociclista brasiliano, che ha rischiato di lasciare questo mondo dopo un incidente con un autobus. I drammatici momenti del crash sono stati ripresi da una telecamera di sorveglianza. Un utente ha girato i fotogrammi a Reddit, che si è occupato della loro condivisione. Scorrendoli, si vivono attimi di autentica paura.

Caduta da brividi in moto

Il motociclista, per evitare l’autobus verde, mentre quest’ultimo stava svoltando, ha effettuato una frenata d’emergenza che lo ha fatto piombare a terra, facendolo scivolare sotto il mezzo di trasporto pubblico. La sua testa è finita sotto le ruote del pullman.

Il casco ha fatto la differenza

Si teme il peggio: le immagini sono davvero spaventose, ma per fortuna il tizio non ci ha lasciato penne. L’uso del casco si è rivelato provvidenziale. Grazie all’elmetto protettivo e ai grandi riflessi del conducente dell’autobus, possiamo tirare un respiro di sollievo: il motociclista è salvo. La testa del protagonista della disavventura sembrava schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, ma il casco si è rivelato un accessorio di inestimabile valore.

Brutto incidente, ma il fine è stato lieto

Nel video si vede come, pochi secondi dopo l’incidente, quando la maggior parte degli astanti si aspettava una tragedia, l’uomo ha iniziato a muovere le mani e la testa. Per lui un’esperienza terrificante, impossibile da dimenticare. Lo è stata anche per i presenti, alcuni dei quali si sono avvicinati al motociclista, per aiutarlo ad alzarsi. Come riferiscono i colleghi di Carscoops, è interessante notare come i fotogrammi mostrino un altro biker di passaggio, senza casco, che ha assistito alle conseguenze dell’impatto. Forse, in futuro, guarderà con maggiore attenzione all’accessorio salvavita.