Con una monoposto in stile Ferrari F1 gira in autostrada [Video]

Viaggiare in autostrada e vedere negli specchietti retrovisori la sagoma di una monoposto vestita come una Ferrari di Formula 1, subirne il sorpasso e perderla dallo sguardo in pochi secondi è una cosa possibile nella Repubblica Ceca. Qui, un imprecisato soggetto, ha trasformato la livrea di un bolide da GP2, conferendole una grafica simile a quella delle “rosse” da Gran Premio. Ovviamente, a un occhio attento, non sfuggono le differenze con le auto da corsa del “cavallino rampante”, ma alcuni possono cadere nella trappola. La cosa più singolare, però, non è questa.

Comportamento poco responsabile

Il tizio, infatti, si concede talvolta delle uscite sulla rete viaria pubblica, con una certa dose di spavalderia nei confronti delle forze dell’ordine, che ancora non sono riusciti a identificarlo. Ovviamente, con una monoposto del genere, non si può viaggiare in autostrada, ma sembra che proprio in questo trovi appagamento sensoriale il protagonista della vicenda, che non teme di sfidare gli uomini della polizia stradale.

Ignoto (forse) l’uomo in monoposto

La mancanza di contrassegni identificativi e l’impossibilità di risalire ai tratti del suo volto, ben coperto dal casco, gli hanno permesso di farla franca, fino ad oggi, ma il gioco potrebbe non durare a lungo. Gli uomini in divisa, prima o poi, si metteranno sulle tracce dell’insolito pilota. Un sospetto c’è, ma fino ad oggi sono mancate le prove per incastrarlo.

Recidivo: rischia tanto

L’amante del brivido, che si concede queste pericolose incursioni sulla rete viaria pubblica, al volante del suo bolide da GP2 in stile Ferrari, rischia molto: oltre al sequestro del mezzo, il ritiro della patente, una pesante multa e forse anche l’arresto. Gesti simili a quello che vi raccontiamo oggi sono stati compiuti dal tizio anche in anni precedenti, almeno secondo i racconti della gente, ma finora gli è andata bene. Riuscirà a farla franca? Speriamo di no, ma soprattutto speriamo che non si conceda più altre bravate del genere: vada in pista a divertirsi, anche per il bene della sua monoposto di GP2 vestita come una Ferrari di Formula 1.