Mobilize Duo e Bento: la nuova era della mobilità urbana elettrica

Con un’attenzione crescente alla sostenibilità e alle esigenze della mobilità urbana, Mobilize, brand innovativo del Gruppo Renault, ha presentato Duo e Bento, due quadricicli elettrici progettati per rivoluzionare gli spostamenti cittadini. Questi veicoli uniscono design futuristico, compattezza, autonomia ottimizzata e prezzi accessibili, adattandosi a diverse esigenze, dal privato al professionale.

Mobilize Duo e Bento, design innovativo e funzionale

Mobilize ha puntato su un’estetica fuori dagli schemi, creando veicoli che richiamano capsule spaziali. Duo, il modello destinato a un uso personale, si distingue per porte ad apertura verticale a elitra, ideali per parcheggi stretti e per una maggiore sicurezza urbana. Bento, invece, condivide il design di Duo ma sostituisce il sedile passeggero con un vano di carico da 649 litri, ideale per artigiani e professionisti.

Entrambi i veicoli riflettono un impegno per la sostenibilità: oltre il 40% dei materiali utilizzati è riciclato, e il 95% dei componenti è riciclabile. La carrozzeria in plastica colorata elimina la necessità di verniciatura, mentre gli sticker personalizzabili offrono infinite possibilità di personalizzazione, anche come strumento di branding aziendale.

Interni compatti ma tecnologici

L’abitacolo di Duo è configurato in tandem, con un sedile posteriore per il passeggero, garantendo un equilibrio ottimale e una visibilità eccellente. Il cruscotto integra un sistema boombox che trasforma l’intero abitacolo in una cassa di risonanza, eliminando altoparlanti aggiuntivi. Bento, pur essendo più essenziale, conserva lo stesso approccio minimalista e funzionale. La connettività è assicurata da Bluetooth, USB-C e supporti per smartphone, rendendo entrambi i veicoli moderni e intuitivi.

Motorizzazione ed efficienza per la città

Equipaggiati con un motore elettrico a 48V, Duo e Bento garantiscono una guida agile e sicura. La batteria NMC da 10,3 kWh offre un’autonomia di 161 km per Duo e 149 km per Bento. La ricarica è semplice e flessibile, grazie al cavo integrato e all’opzione di un connettore Tipo 2 per le stazioni pubbliche.

Prezzi e configurazioni accessibili

Duo è disponibile a partire da €9.990, con versioni per neopatentati e utenti esperti, mentre Bento ha un prezzo base di €12.900. Soluzioni di finanziamento flessibili, con rate da €29 al mese, rendono questi veicoli accessibili a un pubblico ampio, dai giovani ai professionisti.