Mitsubishi ASX: allo studio la nuova generazione

Per il 2023 sarebbe in programma il debutto della nuova Mitsubishi ASX, come gemella della SUV di piccole dimensioni Renault Captur. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la SUV coupé Eclipse Cross e la SUV compatta Outlander.

Anche ibrida HEV e PHEV

Gli ingombri saranno pressoché identici tra le due vetture, dato che anche la prossima Mitsubishi ASX misurerà 423 cm in lunghezza e 264 cm nel passo. La relativa gamma comprenderà il motore a benzina 1.3 TCe da 140 CV di potenza, più le configurazioni HEV a propulsione ibrida Full Hybrid da 145 CV e PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 160 CV di potenza complessiva.

In arrivo anche la gemella della Clio

Dopo la nuova Mitsubishi ASX gemella della Renault Captur, il costruttore giapponese dovrebbe introdurre sul mercato europeo anche la gemella della Renault Clio in sostituzione dell’attuale utilitaria Mitsubishi Space Star. Per l’occasione, non è escluso che possa essere caratterizzata dalla rediviva denominazione Colt.