La misteriosa Tesla al Petersen Automotive Museum

Un video, pubblicato su Twitter, ha immortalato alcuni modelli Tesla nascosti in un angolo remoto del Petersen Automotive Museum. Nei fotogrammi si sono diversi veicoli familiari, come la Model S, il Cybertruck, una “vecchia” Tesla Roadster e un prototipo del 2017, di colore bianco, della prossima Tesla Roadster, il cui arrivo sulle strade è stato rinviato a più riprese. Insieme ai modelli prima citati, si scorge un misterioso fuoristrada della casa di Palo Alto, mai visto fino ad oggi.

Roba da 007

Nel filmato, poi rimosso, questo strano mezzo è parcheggiato accanto alla Model S. Per fortuna qualcuno è riuscito a pubblicare lo screen shot del veicolo, anche se sfocato. Impossibile coglierne i dettagli. Una cosa è certa: si tratta di qualcosa di inedito. Il taglio apparentemente geometrico dei volumi lascia spazio agli slanci della fantasia, che può trovare vaghe connessioni formali con il Cybertruck di Tesla. La creatura ignota potrebbe avere, come quest’ultimo, una carrozzeria in acciaio inossidabile di piccolo spessore.

Che Tesla è?

Di cosa si tratta? Non è facile dare una risposta, vista la totale assenza di informazioni. Da quel po’ che si vede, la vettura misteriosa ha un abitacolo piuttosto alto. Il design è quello di un fuoristrada da corsa, di piccole dimensioni. Basta raffrontarlo con la vicina Model S per farsi un’idea di quanto sia compatto.

Presto ne sapremo di più

Come ci ricordano i colleghi di Carscoops, qualunque cosa sia, è probabile che ne scopriremo l’identità a “Inside Tesla: Supercharger the Electric Revolution“, la mostra del Petersen Automotive Museum, dedicata alla casa di Palo Alto, dai primi passi come startup alla natura odierna di colosso dei veicoli elettrici. L’esposizione, pubblicizzata alla fine della breve clip (poi rimossa), sarà inaugurata il 19 novembre prossimo. Dovremo pazientare ancora poco, quindi, per sapere qualcosa in più sulla Tesla misteriosa. Almeno si spera.