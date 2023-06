Ministro Adolfo Urso: ‘Stellantis dovrebbe produrre in Italia fino a 1 milione di veicoli’

Durante il Forum in Masseria a Manduria (provincia di Taranto), Adolfo Urso – Ministro delle Imprese e del Made in Italy – è intervenuto parlando nello specifico di Stellantis e della questione degli equilibri e del peso politico tra Francia e Italia.

Secondo il Ministro, la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA potrebbe essere considerata equilibrata soltanto se in Italia venissero prodotti fino a 1 milione di veicoli, esattamente come in Francia. Prendendo come riferimento i dati dello scorso anno, il colosso europeo ha prodotto nel nostro Paese 437.000 vetture, quindi i volumi dovrebbero più che raddoppiare.

Urso vorrebbe che lo Stato italiano entrasse a far parte del gruppo

Durante lo stesso discorso, Urso ha affermato che la situazione all’interno di Stellantis potrebbe essere riequilibrata facendo partecipare anche lo Stato italiano, considerando che quello francese è presente tramite la banca pubblica di investimento Bpifrance.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy vorrebbe avere, inoltre, maggiori garanzie sui livelli di produzione in Italia, considerando soprattutto anche il maggiore sviluppo delle auto elettriche.

La produzione in Italia costa di più degli altri paesi europei

Già a maggio, Adolfo Urso aveva sollevato la questione dell’aumento della produzione. In quell’occasione, il presidente di Stellantis John Elkann rispose alle dichiarazioni del Ministro, affermando che gli stabilimenti italiani del gruppo producono già diverse auto molto importanti, destinate anche ai mercati esteri.

In quel caso, Elkann ha dichiarato che è importante mantenere alti i livelli di competitività per assicurare il giusto valore aggiunto. Infine, bisogna considerare che la produzione in Italia comporta dei costi più elevati rispetto agli altri paesi d’Europa.