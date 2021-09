Mini Rockingham GT Edition: versione speciale della Mini Clubman

Ecco la Mini Rockingham GT Edition, nuova versione speciale in serie limitata della station wagon Mini Clubman. Prodotta in soli 50 esemplari per il mercato italiano, sarà disponibile esclusivamente nella sportiva configurazione John Cooper Works.

306 CV e 0-100 in 4,9 secondi

Infatti, la nuova Mini Rockingham GT Edition è equipaggiata con il motore a benzina 2.0i TwinPower Turbo da 306 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione integrale ALL4, nonché al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti con la funzione Launch Control che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

Stile inconfondibilmente sportivo

Esteticamente, la nuova Mini Rockingham GT Edition è riconoscibile per la carrozzeria di colore White Silver, Chili Red, Midnight Black o Moonwalk Grey, in contrasto con il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le maniglie delle porte e le cornici dei fari di colore nero. Inoltre, sono previsti l’assetto ribassato di dieci millimetri con le sospensioni adattive, i cerchi in lega Black Grip Spoke da 18 pollici di diametro con gli pneumatici runflat e i fari Full Led adattivi, più gli elementi specifici caratterizzati da Side Scuttles dedicati, stripes laterali di colore nero, linea rossa del cofano motore e logo GT.