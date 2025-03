Mini dice addio al cambio manuale: la storica casa automobilistica britannica abbandona definitivamente il tradizionale sistema di trasmissione, scegliendo di puntare su trasmissioni automatiche a doppia frizione per l’intera gamma, a partire dalla nuova John Cooper Works.

MINI addio al manuale per motivi legati alle normative europee

Questa svolta epocale non è solo una scelta di mercato, ma una risposta alle stringenti normative europee sulle emissioni. I cambi manuali, infatti, presentano una maggiore variabilità nei test di omologazione CO2, complicando il rispetto dei limiti imposti. La soluzione adottata prevede l’installazione di un cambio automatico a sette rapporti su tutti i modelli termici, dalla Cooper alla Countryman.

La decisione è stata ulteriormente influenzata dai nuovi standard di sicurezza europei, che hanno portato all’introduzione di dispositivi attivi e, di conseguenza, a un aumento del peso dei veicoli. La John Cooper Works, ad esempio, ha visto un incremento di 75 kg, con un aumento di 10 g/km di CO2 rispetto alla versione precedente. Sebbene il ritorno al cambio manuale potrebbe ridurre il peso di circa 20 kg, le emissioni resterebbero comunque superiori ai limiti consentiti.

Accelerata verso la transizione energetica

Parallelamente, Mini accelera la sua transizione verso l’elettrificazione, proponendo modelli come la Mini elettrica Cooper SE. Questa vettura offre 218 CV di potenza e un’autonomia di 402 km, con un prezzo di partenza di 33.500 euro. Il futuro del marchio potrebbe vedere l’introduzione della piattaforma BMW “Gen6” a 800 volt, aprendo la strada a nuovi modelli sportivi a trazione posteriore.

Questa scelta rappresenta un momento cruciale per Mini, che cerca di bilanciare le esigenze normative con il suo DNA sportivo e il design iconico. Sebbene la scomparsa del cambio manuale possa suscitare nostalgia tra gli appassionati, appare come un passaggio necessario per garantire la competitività del marchio nel panorama automobilistico moderno.