MINI Cooper Cabrio 2024: nuova capote in tessuto e motori a benzina

Dopo nove anni di assenza, la produzione della MINI Cooper Cabrio riparte nello stabilimento di Oxford, segnando il ritorno della classica capote in tessuto. Lo storico impianto britannico riaccoglie la Cabrio, che era stata trasferita nei Paesi Bassi nel 2015 presso lo stabilimento VDL Nedcar. Oltre al ritorno della produzione in patria, MINI introduce una novità importante: la Cabrio sarà disponibile esclusivamente in versione a benzina.

Con l’arrivo della quarta generazione della MINI, lo scorso anno, Oxford ha interrotto la produzione di veicoli elettrici per concentrarsi sui modelli a combustione. La nuova gamma MINI Cooper Cabrio si compone di due modelli: la Cooper C e la Cooper S.

La Cooper C è dotata di un motore turbo a tre cilindri da 1,5 litri con una potenza di 161 CV, mentre la Cooper S offre un motore più performante, un turbo a quattro cilindri da 2,0 litri che eroga 201 CV. Entrambi i modelli sono equipaggiati con un cambio automatico a doppia frizione, in quanto MINI ha abbandonato l’opzione del cambio manuale lo scorso anno.

In termini di prestazioni, la MINI Cooper Cabrio S accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, poco più lenta della versione berlina. La Cooper C, invece, impiega 8,2 secondi per raggiungere la stessa velocità. Questo lieve ritardo è dovuto all’aumento di peso del veicolo, dovuto all’aggiunta del meccanismo del tetto in tessuto, che pesa circa 40 kg in più rispetto alla versione chiusa.

Il tetto della Cabrio può essere completamente aperto in 18 secondi e chiuso in 15 secondi, anche in movimento fino a una velocità di 30 km/h. Per chi desidera solo una parziale apertura, è possibile aprire il tetto di circa 40 cm, simulando l’effetto di un tettuccio panoramico. Infine, la capacità del bagagliaio varia: con il tetto chiuso si raggiungono 215 litri, mentre con il tetto aperto lo spazio si riduce a 160 litri.