Mini Cooper 5 porte: evoluzione e design con più spazio

Il mondo dell’automobile saluta l’arrivo della nuova generazione della Mini Cooper 5 porte, un’evoluzione del modello precedente che offre dimensioni più generose e un design rinnovato. Seguendo le orme del modello originale, la Mini Cooper 5 porte rivela il suo DNA distintivo attraverso le sue soluzioni stilistiche tradizionali e forme rotonde – una combinazione esaltata dalla sua vivace gamma di colorazioni.

Confrontando il design esterno della Mini Cooper 5 porte con quello della sua sorella, la Mini 3 porte, è difficile distinguere tra le due varianti. Tuttavia, uno sguardo più attento rivela le differenze: le porte posteriori eleganti e la coda, identica a quella della versione 3 porte.

Aumentano le dimensioni

Le dimensioni più grandi della nuova Mini 5 porte sono uno dei suoi punti forti. Misurando 4,03 metri di lunghezza, la vettura è più lunga di 50 mm, più larga di 10 mm e più alta di 30 mm rispetto al modello precedente. Queste dimensioni aggiuntive offrono più spazio per il comfort dei passeggeri. Il bagagliaio offre una capacità generosa di 275 litri, che aumenta fino a 925 litri abbattendo gli schienali posteriori.

L’interno della Mini 5 porte propone un approccio minimalista, limitando i comandi fisici e mettendo in primo piano un display Oled centrale da 240 mm di diametro. Il sistema operativo MINI 9 permette di gestire una serie di funzioni e offre sette modalità di guida selezionabili.

Gamma motori di Mini Cooper 5 porte

Per quel che riguarda le opzioni di powertrain, la nuova Mini 5 porte offre due varianti a benzina all’avanguardia. La Cooper C 1.5 turbo ha una potenza di 156 CV e la Cooper S 2.0 turbo dispone di 204 CV. Queste carrozzerie promettono prestazioni eccezionali, con la Cooper S che può raggiungere una velocità massima di 242 km/h e passare da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi. Nonostante le molte novità, i listini e gli allestimenti della nuova Mini 5 porte non sono ancora stati annunciati.