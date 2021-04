Mini Challenge 2021: a maggio si torna in pista

Il mondo delle corse non è fatto solamente di Formula 1, ci sono campionati monomarca che fanno sognare gli appassionati e avvicinano giovani e meno giovani alla guida agonistica, come quello che vede protagoniste le pepatissime Mini Cooper S John Cooper Works e ripartirà a maggio.

Numeri importanti anche con la pandemia

Il 2020 è stato un anno importante, anche in concomitanza con la pandemia, ci sono state 22 auto in griglia, 7 team coinvolti e 19 dealer. Si è riscontrata un’interazione di 2 milioni di persone, mentre più di 1,2 milioni di spettatori hanno seguito le gare online, per cui ci si aspetta molto anche dal 2021 che vede ACI Sport come partner organizzativo e Promodrive come partner tecnico.

Si riparte da Monza il 1 maggio

Tra le novità bisogna segnalare anche i nuovi colori dell’hospitality, che rappresentano l’evoluzione elettrificata del Brand MINI, un Marchio destinato a diventare nel 2030 Mini il primo brand elettrificato del Gruppo BMW. Nella prossima stagione si correrà in 5 appuntamenti che partono da Monza l’1 ed il 2 maggio, e si chiudono al Mugello il 9-10 ottobre, chiaramente ci saranno delle limitazioni legate al covid, ma lo spirito sarà quello di sempre.

Il format delle gare è il solito: con 2 sessioni di prove libere da 25 minuti, qualifiche da 30 minuti, e 2 gare da 25 minuti + 1 giro. Le auto sono la Mini Cooper S John Cooper Works Challenge Pro e Challenge Lite. La differenza tra le due sta in particolari importanti come la potenza di 265 CV della Pro in luogo dei 231 CV della Lite, oltre al fatto che la prima può contare su un cambio sequenziale da corsa e su una massa complessiva di 30 kg in meno rispetto alla seconda, che paga 4 secondi al giro. Interessante il montepremi superiore agli 80 mila euro, mentre l’iscrizione al campionato ha un costo di 3.500 euro.

Per seguire le gesta dei piloti del monomarca Mini è possibile vedere le gare in diretta straming sul canale Facebook di Mini Italia e sul canale ACI Sport TV. Da segnalare inoltre, che in occasione del decimo anniversario di questo campionato, l’organizzazione ha rassicurato sullo svolgimento dello stesso anche per i prossimi 3 anni. Ma non è tutto, perché dal 2022 correrà anche la Mini Cooper S John Cooper Works Challenge Evo, che verrà svelata quest’anno ed avrà una potenza di circa 300 CV.

Dieci anni di gare in crescendo e l’Academy per far crescere i giovani

“Siamo al decimo compleanno, sono stati 10 anni di adrenalina, nel corso del tempo sono cambiate tante cose, afferma Stefano Ronzoni, Direttore MINI in Italia, e l’anno scorso, nonostante la pandemia, abbiamo avuto 22 auto in gara. Nel 2012 insieme alle MINI Cooper S, sono scese in pista le John Cooper Works, e nel 2017 è partito il campionato riservato alle MINI Cooper S John Cooper Works Challenge Lite per rendere la partecipazione più ampia possibile. Nel 2018 è stata lanciata la John Cooper Works Experience, che offre la possibilità di provare l’auto in pista e in sicurezza nei weekend di gara con piloti professionisti a supporto. Nel 2020 inoltre, con il MINI Virtual Challenge c’è stata la possibilità di correre in maniera virtuale, ed è arrivata la MINI Challenge Academy”.

“E’ partita l’anno scorso, aggiunge Stefano Gabellini, titolare della Promodrive, ed aiuta i giovani ad accedere al mondo delle corse attraverso costi agevolati. Il nostro obiettivo è dare modo ai ragazzi che vengono dal kart, o che non hanno avuto carriera agonistica, di gareggiare. Di recente, attraverso un evento a Varano de’ Melegari, abbiamo effettuato una selezione con 24 ragazzi, 12 al giorno, che, grazie alla competenza del coach Gianni Morbidelli, sono stati messi alla prova, ed il vincitore parteciperà al MINI Challenge Academy in forma gratuita. Si tratta di un ragazzo che non aveva nessuna esperienza, per questo rappresenta l’essenza del nostro progetto”.