Mini Cabrio Seaside Edition: per gli amanti del mare

Ci sono poche sensazioni paragonabili alla guida di una decappottabile su una strada lungomare. E attualmente ci sono pochi modelli con quella configurazione, motivo per cui è importante mantenerne “vivi” alcuni come la Mini Cabrio. La piccola open-air è già di per sé un’auto molto attraente, ma ora riceve un’edizione speciale che la rende ancora più sexy. Si tratta della Mini Cabrio Seaside Edition e arriva come celebrazione del 30esimo anniversario del modello.

Colorazioni e dettagli speciali

Questo esemplare è disponibile con i colori Nanuq White o l’optional Caribbean Aqua. Alla sua configurazione Mini aggiunge anche delle strisce decorative in bianco che vanno dalle portiere laterali fino alla parte posteriore. Riceve anche una grafica unica sul paraurti anteriore e sulle coperture laterali che recita “Seaside”, dettaglio che si ripete anche nella parte posteriore. In questo caso le ruote sono le Pulse Spoke da 18 pollici e rimandano all’anniversario del modello con i loro coprimozzi personalizzati.

Interni personalizzati

All’interno della Mini Cabrio Seaside Edition la configurazione speciale continua con modanature decorative sulle porte e sul cruscotto, oltre alla scritta dell’edizione speciale in vari punti. I tappetini sono specifici e i sedili sono rivestiti in pelle Carbon Black in tinta con i due colori della carrozzeria. Un dettaglio interessante è la chiave di questo modello che presenta un motivo grafico a onde che richiama il mare.

Cooper o Cooper S: i motori disponibili

Questa edizione speciale è disponibile con due versioni della gamma. La Cooper, con la sua meccanica a tre cilindri e 136 CV o la Cooper S, con il quattro cilindri che arriva fino a 178 CV. Quest’ultima sarà la più interessante per le prestazioni, in quanto offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi. In ogni caso entrambe mantengono la capote con apertura elettrica a velocità fino a 30 km/h. Il suo arrivo è previsto per febbraio 2023.