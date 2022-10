Mini Edition 2022: un tocco di colore alla gamma

La Casa anglo-tedesca ha annunciato un tocco di novità cromatiche per tutta la sua gamma che verranno inserite a listino a patire dal mese di novembre 2022. È così che le MINI Edition 2022 enfatizzano gli elementi fondamentali del carattere dei rispettivi modelli concentrandosi su caratteristiche e dotazioni di design esclusive e armonizzate. A partire da novembre 2022 verranno presentate con nuove colorazioni per la carrozzeria che aggiungono un tocco di colore ai modelli.

Mini Edition 2022: le novità per Mini 3 porte, Mini 5 porte e Mini Cabrio

Per le MINI 3 porte, MINI 5 porte e MINI Cabrio, così’ come per la MINI Cooper SE, con Resolute Edition saranno disponibili nelle vernici alternative Nanuq White ed Enigmatic Black. Il tetto e le calotte degli specchietti possono anche essere verniciati in Pepper White o in nero abbinato. Inoltre, l’equipaggiamento standard ora includerà anche il MINI Driving Assistant, che offre funzioni aggiuntive per migliorare il comfort e aumentare il livello di sicurezza.

Nell’espressiva Resolute Edition, le nuove finiture della vernice si combinano con l’esclusiva finitura Resolute Bronze per evidenziare gli elementi caratteristici del design MINI. Ciò include la cornice dei fari, la griglia del radiatore e le luci posteriori, i rivestimenti dei pannelli laterali anteriori, le maniglie delle portiere e del portellone e, sulla MINI Cooper S, le prese d’aria nella grembialatura anteriore e il tappo del serbatoio del carburante. I loghi del marchio e le scritte dei modelli offrono un interessante contrasto, così come la cornice interna della griglia del radiatore, il rivestimento del tubo di scappamento e il montante orizzontale della griglia del radiatore della MINI Cooper S in Piano Black. Nella MINI 3 porte e nella MINI 5 porte Resolute Edition, c’è anche una striscia nera che corre attorno al bordo inferiore dei finestrini. L’aspetto stravagante e individuale è ulteriormente accentuato dalle strisce del cofano specifiche dell’edizione, che presentano una sfumatura di colore dall’oro chiaro all’oro scuro.

Mini Untold Edition 2022

La MINI Untold Edition sottolinea il carattere eccezionale della MINI Clubman nel segmento delle auto compatte premium. L’interpretazione moderna del concetto di Shooting Brake combina sottigliezza sportiva con un elevato grado di funzionalità. Il suo interno offre posti a sedere per cinque persone e un generoso volume di stivaggio variabile che può essere ampliato da 360 a 1.250 litri.

Da novembre 2022, la MINI Untold Edition sarà disponibile anche per la MINI Cooper S e la MINI Clubman John Cooper Works ALL4 in nero notte II. A differenza della finitura in vernice verde salvia, le coperture laterali, che sono prodotte utilizzando un processo di stampa 3D di alta qualità, e la fascia nera con la finitura in vernice disponibile in aggiunta sono nere anziché verdi. L’aspetto inconfondibile della MINI Clubman è enfatizzato dalle caratteristiche di design specifiche della Untold Edition per darle una presenza carismatica. Cinque strisce sportive strette e parallele scendono al centro del cofano e del tetto.

Le novità per la Mini Countryman

La MINI Untamed Edition mette in risalto il fascino robusto della MINI Countryman e si concentra sul potenziale fuoristrada del veicolo. Il fuoristrada particolarmente elegante con i suoi interni variabili e un volume del bagagliaio da 450 a 1.390 litri sarà disponibile anche in Nanuq White da novembre 2022. Oltre alla carrozzeria, la nuova opzione di colore copre anche i loghi MINI, la parte posteriore e anteriore . paraurti, minigonne laterali e protezione antincastro. La tipica grafica Edition sulla portiera, le modanature laterali e il badge E-logo della MINI Cooper SE Countryman ALL4 che creano un contrasto espressivo con la vernice Frozen Blue Stone. La scritta omonima dell’Edizione – “Untamed” – sulle modanature laterali, sui battitacco e sugli stemmi dei sedili e sui raggi inferiori del volante sottolinea l’urgenza della MINI Countryman di essere libera nell’Edizione.