MIMO: nel 2023 arrivano le monoposto a guida autonoma

Dal CES di Las Vegas 2023 arriva una novità interessante per il MIMO. Infatti, è stato siglato l’accordo biennale con Indy Automous Challenge per avere durante il Milano Monza Motor Show, presso l’autodromo di Monza, una tappa del campionato riservato alle monoposto a guida autonoma.

MIMO: la novità delle monoposto a guida autonoma

Gestite da università ed istituti di ricerca di tutto il mondo e presenti al MIMO 2023, le Dallara AV-21 sfrutteranno sistemi di ADAS, sensori, software di controllo, e supercomputer per sfrecciare fino a 280 km/h. Inoltre, nel 2024, le vetture in questione torneranno al MIMO per delle gare ad eliminazione diretta da 1 contro 1.

La manifestazione partirà il 16 giugno

Da 16 al 18 giugno il MIMO offrirà agli spettatori una manifestazione motoristica gratuita e dinamica, con la possibilità di effettuare dei test-drive e di osservare l’esibizione delle vetture esposte durante l’evento. I visitatori, inoltre, avranno modo di interfacciassi con le nuove tecnologie dell’automotive, come le auto ibride plug-in ed elettriche, sperimentando anche la fase della ricarica. Un’attività interessante che consentirà ai visitatori di comprendere meglio come utilizzare nella maniera più idonea le vetture alla spina e di capire quali sono quelle più utili alle loro esigenze di mobilità.

Andrea Levy, Presidente MIMO 2023, ha dichiarato: “Indy Autonomous Challenge all’interno del MIMO incarna perfettamente l’anima di un’edizione che sarà totalmente dinamica. Un calendario di 3 giorni dedicati allo spettacolo, alle prove su strada, alle sfilate di auto incredibili. MIMO 2023 promuove la conoscenza e la diffusione di nuove tecnologie in tutti gli ambiti di ricerca. La pista di Formula 1 e le antiche sopraelevate che useremo per i test-drive saranno il palcoscenico di una gara di Formula Indy speciale, con monoposto a guida autonoma, per la prima volta impegnate in un circuito tecnico con curve e chicane. Monza sarà la sede di una sfida incredibile tra le migliori università e centri di ricerca di tutto il mondo”.