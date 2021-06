MIMO 2021: debutta in anteprima la Cupra Born

Cupra ha portato al Milano Monza Motor Show una delle anteprime più attese di questa prima edizione Open Air della kermesse italiana.

La prima elettrica di Cupra

Si tratta della Born, la prima elettrica del sub-marchio Premium spagnolo nato nel 2018 come branca di Seat. La compatta a zero emissioni di Martorell basata sulla piattaforma modulare Meb–Modularer Elektrobaukasten (MME), si fa così vedere per la prima volta dal vivo in Italia, nello specifico in piazza Duomo.

3 livelli di autonomia

La Cupra Born – che verrà prodotta in Germania, a Zwickau – sarà commercializzata (a partire dall’autunno 2021) con tre livelli di autonomia: con batteria da 45 kWh per un’autonomia di 340 km, con accumulatori da 58 kWh per 420 km di percorrenza massima e con le più potenti batterie da 77 kWh per un’autonomia dichiarata di 540 km e fino a ben 780 km nel ciclo urbano.