40 anni di passione per la grintosa Fiat Uno Turbo, 70 anni della leggendaria Citroen DS e della storica Fiat 600: questi sono solo alcuni degli anniversari che saranno celebrati durante il grande ritorno di MillenniumExpo, l’evento dedicato alle auto d’epoca che si terrà il 12 e 13 aprile 2025 presso l’ippodromo delle Capannelle a Roma.

Giunta alla quarantesima edizione, la manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati di veicoli storici provenienti dal centro-sud Italia. Gli spazi espositivi offriranno una vasta gamma di opportunità: dai ricambi nuovi e usati agli oggetti da collezione, passando per il modellismo vintage. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di passione per l’auto.

Oltre agli anniversari già citati, l’evento darà risalto anche ai sessanta anni della Lancia Fulvia Coupé, della Vespa GS e della Lambretta, oltre ai cinquanta anni della Volkswagen Polo e della Lancia Beta Montecarlo. Ogni modello sarà protagonista di un viaggio emozionante nella storia delle due e quattro ruote, per la gioia degli appassionati di auto e moto d’epoca.

Particolare attenzione sarà dedicata al marchio Citroen, con un’esposizione interamente focalizzata sui suoi modelli più iconici. Gli amanti della Fiat, invece, potranno ammirare la Fiat Grande Panda: un’occasione per scoprire come tradizione e modernità possano convivere in un unico veicolo.

Il weekend sarà arricchito da numerose attività collaterali. Tra queste, la “Festa di Primavera”, organizzata in collaborazione con Miss Pin Up WW2, che regalerà ai visitatori un tuffo nell’atmosfera vintage. Gli appassionati delle due ruote potranno partecipare al “Moto Incontro” e visitare il “Villaggio FMI”, un’area dedicata alle moto, realizzata con il supporto di Federmoto Lazio e Vespa Club d’Italia. Un mix perfetto tra celebrazione storica e convivialità, che rende MillenniumExpo un evento davvero unico.

Per chi è alla ricerca di pezzi unici, l’evento rappresenta anche un’occasione irripetibile per scoprire memorabilia legati al mondo dei motori. Dai modellini vintage agli accessori introvabili, gli espositori offriranno un’ampia scelta per soddisfare i gusti di collezionisti e curiosi. Gli amanti dei raduni auto troveranno un’atmosfera accogliente e coinvolgente, dove condividere la propria passione con altri appassionati.

MillenniumExpo 2025 si preannuncia come un viaggio nel tempo attraverso la storia motoristica italiana e internazionale. L’ippodromo delle Capannelle si trasformerà per due giorni in un vero e proprio museo a cielo aperto, dove passato e presente si incontreranno per celebrare la cultura dei motori.