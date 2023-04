Michelin, Florent Menegaux: ‘Affrontiamo le sfide in un mercato in continua evoluzione’

Presso il suo stabilimento di Cuneo, Michelin ha tenuto la prima edizione dell’International Media Day in cui ha annunciato due trasformazioni strategiche che riguardano le sue fabbriche produttive e il mercato degli pneumatici.

L’azienda è impegnata al momento a raggiungere i suoi obiettivi entro il 2050 con la realizzazione di gomme composte al 100% da materiali sostenibili. Durante l’evento è intervenuto anche Florent Menegaux – CEO di Michelin – il quale ha precisato che il gruppo è sempre in continua trasformazione e si adatta alle esigenze del mercato di riferimento.

“Michelin è in continua trasformazione. Affronteremo le sfide poste da un mercato degli pneumatici in evoluzione grazie a uno strumento industriale sempre più innovativo, più rispettoso dell’ambiente e dove le persone giocano un ruolo chiave. La cultura dell’innovazione dei team Michelin consente al Gruppo di anticipare e inventare soluzioni ogni giorno, per soddisfare le aspettative dei propri clienti e della società. Siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi strategici: dentro, intorno e oltre lo pneumatico”, ha detto Menegaux.

L’arrivo dei veicoli elettrici è stato molto importante per l’azienda

Michelin è senza dubbio uno dei produttori di pneumatici più affermati al momento sul mercato. Il suo successo si basa su diversi fattori, tra cui il recente sviluppo di pneumatici progettati appositamente per i veicoli elettrici.

Secondo l’azienda, una gomma per EV deve avere quattro caratteristiche principali per poter funzionare al meglio: capacità di carico, riduzione del rumore, longevità e resistenza al rotolamento.