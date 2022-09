MG HS: prezzi e allestimenti per l’Italia

Lo scorso anno era ritornata in Italia la MG con il SUV ibrido HS. Ora il marchio britannico, ormai di proprietà cinese, raddoppia l’offerta nel nostro paese con l’arrivo nelel concessionarie della versione puramente termica della sua sport utility a trazione anteriore, già disponibile per gli ordini.

Il motore e le prestazioni della MG HS

A spingere la seconda versione del SUV di MG ci pensa il motore a quattro cilindri da 1,5L di cilindrata con 162 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima. A quest’unità meccanica è abbinata una trasmissione manuale a 6 marce o, come opzione, un cambio automatico a 7 rapporti. Meno potente della prima variante ibrida EHS (che vanta 100 CV in più), la nuova MG HS dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi e una velocità massima di 190 km/h.

MG HS: le dimensioni

In quanto a dimensioni la versione a benzina rimane identica alla sua gemella ibrida, con 5,57 metri in lunghezza, 1,86 metri in larghezza e 1,68 metri in altezza. La distanza tra gli assi misura invece 272 cm e, all’interno, offre un bagagliaio da 463 litri di capacità di carico.

Equipaggiamento

La HS offre un equipaggiamento di base che comprende, tra le altre cose, il portellone ad azionamento elettrico, la strumentazione digitale da 12,3″, il monitor centrale da 10,1”, il cruise control adattivo, il blind spot, la frenata automatica d’emergenza, il sistema di mantenimento di corsia e le telecamere a 360°.

MG HS: allestimenti e prezzi

Il listino della MG HS ha un prezzo d’attacco di di 24.990 euro per l’allestimento base “Comfort” equipaggiato con il cambio manuale (2.000 euro in più per l’automatico). Il secondo allestimento si chiama “Luxury” ed è disponibile con pezzi a partire da 27.790 euro con il manuale, 29.790 con il cambio automatico.