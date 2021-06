MG EHS e ZS EV al MIMO 2021

MG è un Brand storico che recentemente è ritornato a dire la sua nel mercato europeo, dopo quindici anni di assenza. Adesso ha un’anima green ed ecologica e si candida a diventare uno dei marchi più influenti nel campo dell’elettrificazione. La sua affermazione passa anche dai saloni, dagli eventi dedicati all’automotive, come il Milano Monza Motor Show.

Al MIMO 2021, MG proietta davanti agli occhi del pubblico le sue due ultime creature, che indossano la sigla EHS e ZS EV. Nelle affascinanti e accoglienti vie del centro di Milano, intorno a Piazza Duomo, ci sarà l’esposizione della MG EHS sulla pedana, mentre il SUV compatto ZS EV, sarà a un centinaio di metri di distanza, precisamente in Piazza Cordusio.

La EHS Plug-in Hybrid sarà disponibile per effettuare dei Test Drive, che sono allestiti in piazza Castello Sforzesco. Il pubblico potrà accedere all’area delle prove accreditandosi sul sito ufficiale della manifestazione, mentre il personale MG accoglierà tutti gli interessati che volessero prenotare un test drive e avere maggiori dettagli sui prodotti esposti. La prova si può prenotare anche attraverso il QR code posizionato su ogni pedana espositiva MG. Spiega Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Motor Italy:

Siamo molto orgogliosi di partecipare a questo primo appuntamento pubblico in una cornice tanto prestigiosa ed elegante, è emozionante riprendere gradualmente le attività dopo un periodo così lungo e complicato e poter avere un riscontro dal vivo dalle persone. Noi abbiamo appena iniziato le attività in Italia e questa è la prima occasione di presentare in pubblico i nostri modelli. Stiamo lavorando intensamente per trasmettere la nostra mission di rendere le auto elettrificate una soluzione a larga diffusione attraverso una proposta che massimizzi il valore dell’acquisto dei clienti. Offriamo prodotti di qualità elevata e con equipaggiamento di livello premium a un prezzo accessibile.