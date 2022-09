MG HS: le foto

Lo scorso anno era ritornata in Italia la MG con il SUV ibrido HS. Ora il marchio britannico, ora di proprietà cinese, raddoppia l’offerta nel nostro paese con la versione termica della sua sport utility a trazione anteriore, già disponibile per gli ordini. Il listino della MG HS ha un prezzo d’attacco di di 24.990 euro per l’allestimento base “Comfort” equipaggiato con il cambio manuale (2.000 euro in più per l’automatico). Il secondo allestimento si chiama “Luxury” ed è disponibile con pezzi a partire da 27.790 con il manuale, 29.790 con il cambio automatico.