MG annuncia la batteria semi-solida per il nuovo modello 2025

Lo scorso 14 dicembre, Zhou Yu, general manager della divisione MG del gigante cinese SAIC, ha annunciato tramite un post su Weibo che il nuovo modello MG in arrivo nel 2025 sarà dotato di una batteria semi-solida di serie, mantenendo però un prezzo competitivo. Questo lancio farà parte di un programma di quattro novità: due nuovi modelli e due versioni rinnovate, tra cui una variante plug-in del sistema ibrido DMH. Ma quale modello sarà il primo a sfruttare questa avanzata tecnologia?

Secondo fonti, la candidata più probabile per l’adozione della batteria semi-solida sarebbe la MG Cyber GTS, una versione coupé della Cyberster, un modello sportivo già presentato come concept. Tuttavia, questo solleva qualche dubbio, in quanto la Cyber GTS si colloca nella fascia alta di mercato, contraddicendo l’idea di una vettura a prezzi accessibili promossa da Zhou.

In precedenza, un altro marchio del gruppo SAIC aveva annunciato l’arrivo di una batteria semi-solida, la IM L6 Light Year, il cui debutto era previsto per settembre ma rimandato a causa di ritardi nelle omologazioni. La batteria della MG potrebbe essere simile a quella della IM L6: un pacco da 123,7 kWh, con una densità energetica superiore a 300 Wh/kg, capace di garantire un’autonomia superiore ai 1.000 km nel ciclo CLT. Inoltre, la batteria supporta una ricarica ultraveloce quasi a 900 V, con potenza di ricarica di 400 kW, consentendo di ricaricare più di 400 km in soli 12 minuti.

Tuttavia, MG aveva già annunciato che nel 2025 sarebbero arrivati modelli con batterie completamente solide. L’introduzione di una batteria semi-solida potrebbe rappresentare un passo intermedio, con un possibile ritardo nel lancio delle batterie totalmente solide, rinviato di alcuni mesi o al massimo di un paio d’anni. Nonostante ciò, la tecnologia semisolida in arrivo rappresenta già un notevole progresso per il settore, combinando alta autonomia e ricarica rapida a un prezzo potenzialmente accessibile per il mercato di massa.