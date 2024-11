IM Motors è un marchio cinese, nato dalla collaborazione tra SAIC Motor Corporation, Zhangjiang High-Tech Park e Alibaba Group, che ha già attirato l’attenzione con i suoi modelli di lusso. Tra questi spicca la berlina elettrica IM Motors L6, in particolare nella sua versione Max Lightyear Edition, dotata di una batteria semi-solida innovativa da quasi 900 V, capace di garantire ricariche ultraveloci e prestazioni sorprendenti.

La batteria, sviluppata da Suzhou Qingdao New Energy Technology, si distingue per la sua tecnologia di “prevenzione della dispersione termica” che, oltre a migliorarne l’efficienza, assicura maggiore sicurezza in ogni condizione. Grazie a queste caratteristiche, la L6 Max Lightyear Edition offre un’autonomia fino a 1.000 km nel ciclo CLTC per la versione con doppio motore e trazione integrale, ponendosi ai vertici del mercato per percorrenza e innovazione tecnologica.

Ricarica ultrafast per IM Motors L6

Un altro aspetto che rende unica la batteria Lightyear è la velocità di ricarica. Con una potenza massima di 400 kW, è possibile accumulare energia sufficiente per percorrere 400 km in appena 12 minuti, una soluzione ideale per chi necessita di viaggiare senza lunghe soste per la ricarica.

Questa tecnologia sarà presente sulla versione a trazione integrale, dotata di un sistema a doppio motore fornito da United Automotive Electronics e Huayu Automotive Electric Systems. La berlina sarà disponibile in due varianti di potenza: 190 kW e 350 kW, per rispondere alle diverse esigenze.

C’è l’ok delle autorità cinesi

La Max Lightyear Edition ha recentemente ottenuto la certificazione del Ministero dell’Industria e dell’Informatica cinese (MIIT), un passo essenziale per il suo lancio commerciale in Cina. Questo riconoscimento conferma la conformità del modello agli standard di sicurezza e qualità, permettendo a IM Motors di avvicinarsi sempre più all’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel settore delle auto elettriche di lusso. Grazie all’attenzione all’innovazione e all’elevata autonomia, IM Motors si prepara a lasciare il segno nel mercato cinese e internazionale.