MG 6: la versione sportiva XPower in serie limitata

La gamma della berlina MG 6 sarà presto ampliata alla sportiva declinazione XPower, versione stradale della vettura impegnata nel campionato TCR di superturismo. Esteticamente è riconoscibile per la carrozzeria tricolore, con le due tonalità del colore nero abbinate alla tinta British Racing Green, mentre la denominazione omaggia la supercar MG XPower SV del 2003.

Massima sportività estetica

Tra le altre caratteristiche estetiche della nuova MG 6 XPower figurano il doppio terminale di scarico a quattro uscite, gli elementi della carrozzeria in fibra di carbonio come il diffusore posteriore e l’alettone di grandi dimensioni, più gli specifici cerchi in lega anteriori da 18 pollici e posteriori da 19 pollici di diametro, nonché le pinze dei freni di colore verde. Inoltre, sono previsti gli interni in pelle e Alcantara con le cuciture a contrasto di colore verde e gli inserti dell’abitacolo in cromo satinato.

Le indiscrezioni sulla meccanica

Il costruttore britannico non ha rilasciato i dati tecnici della nuova MG 6 XPower, ma stando alle indiscrezioni sarebbe equipaggiata con il motore a benzina 2.0L Turbo a quattro cilindri da 320 CV di potenza e 460 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio a doppia frizione DCT a sette rapporti, consentirebbe di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi, grazie anche al dispositivo Launch Control. Destinata esclusivamente al mercato cinese, sarà in vendita dal prossimo 12 giugno e prodotta in serie limitata.