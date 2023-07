Mercedes, Ola Källenius: ‘Vogliamo costruire le auto più desiderate al mondo’

A partire dal 2024, i possessori di vetture Mercedes potranno usufruire delle stazioni Supercharger di Tesla in Nord America. Questa mossa sottolinea l’impegno della Stella di Stoccarda nell’accelerare la transizione verso i veicoli elettrici, seguendo un approccio rivolto al cliente, basato su un’esperienza prodotto superiore e l’accesso completo a tutte le principali reti di ricarica.

La casa automobilistica tedesca sarà il primo produttore di automobili tedesco ad implementare le porte NACS nei suoi nuovi EV a partire dal 2025. Come parte di una transizione graduale, la Stella a tre punte offrirà inizialmente un adattatore che permetterà alle sue auto full electric con presa CCS di caricarsi senza problemi sulla rete NACS a partire dal prossimo anno.

Ola Källenius, presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz AG Group, ha detto: “La nostra priorità strategica è chiara: costruire le auto più desiderate al mondo. Per accelerare la transizione verso i veicoli elettrici, ci impegniamo ad elevare l’intera esperienza EV per i nostri clienti – inclusi servizi di ricarica veloci, convenienti e affidabili ovunque la loro Mercedes li porti. Per questo ci impegniamo nella costruzione della nostra rete globale di ricarica ad alta potenza Mercedes, con i primi siti che apriranno quest’anno. Parallelamente, stiamo anche implementando le porte NACS nei nostri veicoli, permettendo ai conducenti di accedere a una vasta rete di offerte di ricarica di alta qualità in Nord America”.

Il brand prevede di aprire oltre 400 hub di ricarica in Nord America

Oltre a garantire la compatibilità con una rete allargata di stazioni di ricarica esistenti, Mercedes instaurerà la sua High-Power Charging Network con più di 400 hub di ricarica, tra cui più di 2500 caricatori ad alta potenza in Nord America entro la fine del decennio, in collaborazione con i suoi partner locali. I primi hub di ricarica dell’azienda in Nord America saranno aperti entro la fine del 2023 e saranno equipaggiati con prese CCS1 e NACS.

L’espansione delle opzioni di ricarica è una mossa fondamentale per l’industria automobilistica, in quanto l’aumento dell’autonomia dei veicoli elettrici e la facilità di ricarica sono considerati fattori chiave nella decisione dei consumatori di passare o meno ai veicoli completamente elettrici.

Con queste iniziative, Mercedes conferma il suo impegno a guidare la rivoluzione dell’elettrificazione, offrendo ai propri clienti un’esperienza di guida senza eguali e delle soluzioni di ricarica innovative.