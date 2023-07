Mercedes, Jörg Burzer: ‘ChatGPT porta la nostra produzione a un livello successivo’

L’era dell’intelligenza artificiale è in piena crescita e si sta pian piano affermando anche nel settore automobilistico. A guidare questa trasformazione è Mercedes. Oggi, la Stella di Stoccarda sta portando avanti l’innovazione dell’AI attraverso la sperimentazione di ChatGPT – uno strumento di conversazione AI – nell’ambiente di produzione, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema digitale di produzione MO360.

Jörg Burzer, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e responsabile della gestione della produzione e della catena di approvvigionamento, ha detto: “L’utilizzo di ChatGPT tramite Microsoft come parte dell’ecosistema digitale MO360 è un altro esempio di come la digitalizzazione stia portando la produzione di Mercedes-Benz a un livello successivo. Attraverso nuovi strumenti digitali, i dipendenti sono ulteriormente autorizzati a ottimizzare i processi di produzione e la gestione della qualità in modo sostenibile. Dopo una fase pilota terminata con successo, ChatGPT sarà utilizzato in tutta la rete di produzione globale di Mercedes-Benz”.

I dipendenti possono ora identificare facilmente eventuali problemi nella produzione

Con la visione di ottimizzare l’analisi dei dati produttivi, come quelli del controllo di qualità, Mercedes ha integrato ChatGPT sotto forma di un’interfaccia universale basata sulla voce per supportare i dipendenti nel reparto produttivo. L’obiettivo? Accelerare processi come l’identificazione e l’analisi degli errori, la gestione della qualità e l’ottimizzazione generale dei processi aziendali. Un compagno digitale che è sempre pronto ad assistere e consigliare, mettendo l’IA al servizio delle persone.

L’implementazione di ChatGPT avviene attraverso Azure OpenAI Service, una piattaforma che sfrutta la potenza di cloud e AI di Microsoft. Grazie a questo servizio, ChatGPT può fornire analisi dettagliate e in tempo reale dei dati di produzione, permettendo un nuovo livello di precisione nella valutazione digitale. È senza dubbio uno strumento molto importante per gli ingegneri della casa automobilistica tedesca, che possono ora identificare e analizzare potenziali malfunzionamenti in maniera più rapida ed efficace.

Oltre alla semplificazione dell’analisi dei dati, un altro aspetto fondamentale dell’integrazione di ChatGPT nella produzione è la sua funzione come interlocutore digitale per i dipendenti. Attraverso MO360, i dipendenti possono accedere a un portale self-service disponibile su qualsiasi dispositivo aziendale, garantendo supporto e interazione in ogni momento.