Mercedes Maybach S 580 e: ibrido Plug-in, autonomia, uscita

Daimler AG svela il primo modello ad alimentazione Plug-in Hybrid nella storia Maybach. Si tratta della novità Mercedes-Maybach S 580 e, super-berlina che si candida ad incarnare i ben conosciuti valori di equipaggiamenti di altissima gamma propri della tradizione Maybach insieme all’adozione di un sistema di propulsione ibrido ricaricabile.

L’esordio di Mercedes-Maybach S 580 e sul mercato è fissato in Cina, con il via alle ordinazioni, cui seguiranno Thailandia, Europa e altri Paesi.

Mercedes-Maybach S 580 e: tecnologia di alimentazione e ricarica

“Base di partenza” è Mercedes-Maybach Classe S, sul mercato dal 2021: il sontuoso allestimento sviluppato sulla base dell’ammiraglia della Stella a Tre Punte (di recente evoluzione nella nuova serie che attinge a piene mani a dotazioni hi-tech), a sua volta “riveduto e corretto” negli equipaggiamenti ma anche nel corpo vettura, dove l’interasse è aumentato di 180 mm rispetto a Classe S Lunga.

La novità S 580 e adotta sotto al cofano l’unità motrice 6 cilindri in linea a benzina da 3 litri da 367 CV e 500 Nm di coppia massima che fa già parte della lineup di Stoccarda, abbinata a un motore elettrico da 150 CV-440 Nm. Complessivamente, la potenza erogata dal sistema termico ed elettrico è 510 CV, con 750 Nm di coppia massima: valori che consentono alla prima “super-ibrida ricaricabile” di Stoccarda una velocità massima di 250 km/h (140 km/h in elettrico), fino a 100 km di percorrenza a zero emissioni e 5”1 nell’accelerazione da 0 a 100 km/h.

La ricarica della batteria si avvale di un caricatore da 11 kW (di serie) per l’allaccio del veicolo a prese trifase a corrente alternata. A richiesta, è disponibile un caricabatterie da 60 kW a corrente continua: con quest’ultimo dispositivo, indicano i tecnici Daimler AG, anche con le batterie completamente “a zero” sono sufficienti circa 30 minuti per una ricarica completa.

Mercedes-Maybach S 580 e: scheda tecnica

Di seguito il riassunto delle specifiche tecniche di propulsione.

Motori

Architettura motore termico: 6 cilindri in linea;

Cilindrata complessiva: 2.999 cc;

Potenza massima: 367 CV a 5.500-6.100 giri/min;

Coppia massima: 500 Nm disponibili fra 1.600 e 4.500 giri/min;

Potenza massima del motore elettrico: 150 CV;

Coppia massima del motore elettrico: 440 Nm;

Potenza massima complessiva di sistema: 510 CV;

Coppia massima complessiva di sistema: 750 Nm.

Consumi, emissioni e autonomia in elettrico

Consumo a ciclo medio WLTP: 1,0-0,8 litri di benzina per 100 km (in fase di omologazione per l’Europa);

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 25,0-22,9 g/km (in fase di omologazione per l’Europa);

Autonomia di marcia in elettrico: fino a 100 km.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h;

Velocità massima in elettrico: 140 km/h;

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 5”1.

Entro il 2023 il primo modello 100% elettrico

Il primo concreto passo di Daimler AG verso l’elevata elettrificazione della lineup Mercedes-Maybach, che inizia con il ricorso ad un sistema Plug-in Hybrid, proseguirà a tempi brevissimi (entro la fine del 2023) con la presentazione del primo modello 100% elettrico, come dichiarato dal “numero uno” della Divisione Mercedes-Maybach, Daniel Lescow, contestualmente al “reveal” della novità S 580 e.