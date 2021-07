Mercedes EQG: imminente il debutto della fuoristrada elettrica

Mercedes ha confermato che nel 2030 lancerà il marchio completamente elettrico della gamma, con modelli a zero emissioni che andranno dalla Classe A alla Classe S.

La prossima componente della famiglia tedesca a elettrificarsi sembra proprio che sarà l’iconica fuoristrada Classe G, che elettrificandosi cambierà anche il nome e si identificherà come EQG. Entrerà in commercio nel 2023.

Mercedes-Benz Classe G Guarda le altre 5 fotografie →

Il debutto al Salone di Monaco

L’erede elettrica della Classe G, l’iconica fuoristrada, con un’immagine classica che non è cambiata quasi dal suo lancio in 44 anni, sarebbe in fase di sviluppo già da tempo, visto che lo scorso autunno era stata presentata la Mercedes EQC 4×4². Un prototipo che aveva dimostrato di conservare la sua abilità nei terreni più difficili, con la potenza e la coppia generate da potenti motori elettrici. Ora Mercedes-Benz prevede di presentare una concept car EQG al Motor Show di Monaco IAA 2021, che si terrà all’inizio di settembre.

Stesso telaio della Classe G

Fonti tedesche sottolineano che la futura Mercedes EQG non sarà sviluppata sulla nuova piattaforma EVA per auto elettriche, ma utilizzerà il telaio in alluminio dell’attuale Classe G adattato al nuovo tipo di propulsione, preservandone così le qualità fuoristrada.

Due versioni, fino a 525 CV

La futura Mercedes EQG avrà inoltre due versioni, come dimostra il nome delle due versioni che compaiono nel registro dei brevetti, la “EQG 560” e la “EQG 580”. Due denominazioni che dimostrano un’elevata dose di potenza, con due motori elettrici e trazione integrale 4MATIC e una potenza massima fino a 385 kW o 525 CV. La batteria offrirà anche una grande capacità, con circa 108 kWh in grado di garantire un’autonomia massima di circa 500 chilometri con una singola carica.