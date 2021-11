Mercedes EQB: prezzi, allestimenti, autonomia, motori

Il “new deal” all’insegna dell’elettrificazione adottato da Mercedes attraverso il sub-brand EQ – che attualmente si articola su oltre 20 differenti versioni ibride plug-in, numerose proposte ibride e la lineup 100% elettrica EQA, EQC, l’”ammiraglia” EQS e la recentissima EQE (svelata all’IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera) più la monovolume EQV – si arricchisce con l’arrivo sul mercato del SUV di fascia medio-compatta EQB, che esordisce in fase di ordinazione per l’Europa.

Lo Sport Utility zero emission che per dimensioni esterne (circa 4,6 m di lunghezza) e versatilità di utilizzo corrisponde a GLB viene proposto nelle due versioni cinque posti e (a richiesta) sette posti e due varianti di gamma, entrambe provviste di due unità motrici elettriche in corrispondenza di ciascun assale in modo da disporre della trazione integrale 4Matic:

Mercedes EQB 300 4Matic (potenza massima 228 CV, coppia massima 390 CV, alimentazione mediante batteria agli ioni di litio da 66,5 kWh di capacità, 423 km di autonomia a ciclo WLTP);

(potenza massima 228 CV, coppia massima 390 CV, alimentazione mediante batteria agli ioni di litio da 66,5 kWh di capacità, 423 km di autonomia a ciclo WLTP); Mercedes EQB 350 4Matic (medesima capacità di accumulo, potenza massima portata a 292 CV e 520 Nm di forza motrice).

Gli allestimenti

Mercedes EQB si declina in quattro livelli di configurazione:

Sport ;

; Sport Plus ;

; Premium ;

; Premium Plus.

Ecco quanto costa

Di seguito i dettagli relativi agli importi di vendita “chiavi in mano” (IVA e messa su strada comprese).

Mercedes EQB 300 4Matic 228 CV

Sport: 57.670 euro;

Sport Plus: 59.240 euro;

Premium: 62.310 euro;

Premium Plus: 63.250 euro.

Mercedes EQB 350 4Matic 292 CV

Sport: 60.410 euro;

Sport Plus: 61.980 euro;

Premium: 65.050 euro;

Premium Plus: 65.990 euro.

Equipaggiamenti di serie

Esterni

Illuminazione esterna di orientamento con proiezione del monogramma Mercedes;

Barre portatutto in alluminio;

Tinte carrozzeria disponibili: Nero Notte e Bianco Polare (vernici pastello); Rose Gold, Grigio Montagna, Nero Cosmo, Blue Denim, Argento Iridio, Digital White (tinte metallizzate); Grigio Montagna magno, Rosso Paragonis (vernici Manufaktur);

Cerchi da 18” con pneumatici da 235/55 R 18;

Gruppi ottici Led High Performance con sistema di assistenza adattivo per i fari abbaglianti.

Interni

Portabevande doppio;

Bracciolo posteriore estraibile con portabevande;

Touchpad;

Alette parasole con deflettore estendibile;

Vano portaoggetti nella consolle centrale con avvolgibile;

Illuminazione “ambient” con 64 diversi colori;

Pacchetto per il vano bagagli;

Presa da 12V nel bagagliaio;

Visibility Light Pack;

Sedili posteriori regolabili longitudinalmente;

Supporto lombare regolabile su 4 parametri lato guida e passeggero;

Pacchetto Comfort per i sedili.

Funzionalità

Sistema Parktronic di assistenza alle manovre di parcheggio;

Reti portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori;

Sensore pioggia;

Portellone con comando “Easy-Pack” di apertura e chiusura elettrico;

Dynamic Select nella consolle centrale per la selezione del programma di guida preferito;

Mirror Package, con specchi retrovisori esterni i ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbaglianti;

Disattivazione automatica airbag lato passeggero;

Cofano motore attivo per la protezione pedoni.

Digitalizzazione e infotainment

Strumentazione digitale con display da 10.25”;

Schermo centrale da 10.25”;

Modulo MBUX-Mercedes Benz User Experience con navigazione su disco fisso, Live Traffic Information, connettività Car-to-X ed aggiornamenti cartografici over-the-air (servizi gratuiti per i primi tre anni dall’acquisto e successivamente rinnovabili attraverso il portale dei servizi online Mercedes me);

Predisposizione per servizi con accesso remoto e servizi di navigazione;

Chiamata di emergenza Mercedes-Benz: sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente;

Modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me Connect;

Remote and Charging Services Premium, con un anno di ricariche Mercedes Me Charging attraverso il network Ionity.

Dispositivi di sicurezza ed ausilio attivo alla guida

Sistema antisbandamento attivo con volante capacitivo: una vibrazione del volante avvisa il conducente in caso di allontanamento accidentale dalla sua corsia di marcia e l’ESP può intervenire attivamente con un una manovra di frenata a determinate condizioni;

Brake Assist attivo;

Kneebag per il conducente;

Sistema di rilevamento dei limiti di velocità;

Cruise Control adattivo.

Funzioni EQ

Avvisatore acustico: per la protezione di ciclisti e pedoni, fino a 30 km/h viene emesso un suono ideato specificamente da Mercedes.

Tecnologie di ricarica