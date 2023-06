Mercedes eActros 600: il 10 ottobre debutterà la versione di serie del LongHaul

Mercedes-Benz Trucks ha annunciato la presentazione del suo ultimo truck elettrico con il nome di Mercedes eActros 600. Si tratta della versione di serie dell’eActros LongHaul e sarà presentato al mondo il 10 ottobre 2023, mettendo in mostra un nuovo design accattivante e un’innovazione ingegneristica senza precedenti.

La designazione 600 non è casuale, bensì simbolizza la potenza della sua batteria, con una straordinaria capacità di 600 kWh. Insieme ai nuovi eActros 300 e 400, destinati alla distribuzione urbana, il modello 600 promette di portare la sostenibilità ad un livello completamente nuovo nel trasporto a lunga distanza.

Fino a 500 km di autonomia con una singola ricarica

Equipaggiato con un nuovo assale elettrico, sviluppato internamente e notevolmente efficiente, l’eActros 600 è in grado di percorrere fino a 500 km con una sola ricarica. Grazie a questa ottima autonomia e al basso consumo energetico, il nuovo arrivato è destinato a diventare il camion a lungo raggio più economico mai proposto da Mercedes-Benz Trucks.

Attualmente, 50 prototipi dell’EV sono in fase di costruzione. Verranno usati con i primi clienti in una fase successiva, fornendo preziosi feedback per ulteriori miglioramenti. Gli stabilimenti Mercedes-Benz di Wörth, Mannheim, Kassel e Gaggenau sono al lavoro per prepararsi alla produzione in serie sia del nuovo autocarro elettrico che di alcune delle sue componenti chiave. L’inizio della produzione è previsto per il 2024.

È stato sviluppato un assale elettrico di nuova generazione

Per il nuovo Mercedes eActros 600, la Stella di Stoccarda ha sviluppato un assale elettrico di nuova generazione, progettato appositamente per il trasporto a lunga distanza. Questo componente presenta una serie di innovazioni tecniche che migliorano sia le prestazioni che l’efficienza. Un punto degno di nota è l’architettura del sistema, progettata per 800V anziché i più comuni 400V.

La produzione in serie di questo nuovo capolavoro di ingegneria vedrà la realizzazione di una nuova linea di assemblaggio. Tutti i componenti verranno prodotti con grande flessibilità sulla linea di assemblaggio tradizionale, consentendo allo stabilimento di Kassel di alternare la produzione tra assali tradizionali ed elettrici a seconda della domanda.

Vanta tre batterie LFP e due motori elettrici da 544 CV

Mercedes-Benz Trucks è riuscita a differenziare l’eActros 600 dai precedenti modelli Actros grazie a un nuovo linguaggio di design per l’abitacolo. Questo linguaggio combina elementi di design visti sul prototipo con linee pulite e un design aerodinamico che contribuisce alla massima efficienza energetica.

Il cuore dell’eActros 600 è caratterizzato da tre batterie che forniscono una capacità complessiva di oltre 600 kWh. Due motori elettrici forniscono una potenza continua di 544 CV (400 kW) e una potenza di picco superiore agli 816 CV (600 kW). Inoltre, Mercedes produrrà anche varianti rigide.

Le batterie utilizzate nel nuovo Mercedes eActros 600 sono al litio-ferro fosfato (LFP), che garantiscono una lunga durata e una maggiore energia utilizzabile. Il nuovo e-truck impiega meno di 30 minuti per ricaricarsi dal 20% all’80% utilizzando una stazione di ricarica con potenza di circa 1 MW, evidenziando l’altissimo livello di efficienza del sistema.