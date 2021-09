Mercedes Classe G: che prezzo la Cabriolet Final Edition!

La Mercedes-Benz Classe G è una vera icona del mondo dell’automobilismo e alcune sue varianti speciali, fanno gola a tanti appassionati e collezionisti. Fra quest’ultime, un esempio è la G500 Cabriolet, un modello a due porte e decappottabile che fa della particolarità ed esclusività la sua forza. Ne sono stati prodotti solamente 200 esemplari e uno di questi è recentemente oggetto di vendita presso una famosa casa d’aste. Nella fattispecie si tratta di un G500 Cabriolet Final Edition che è stato presentato al Salone di Francoforte nel 2013 per commemorare la fine della produzione cabriolet a due porte. Il valore dovrebbe essere di circa 400.000 euro.

Le caratteristiche dell’esemplare

L’elenco di RM Sotheby’s conferma che l’auto ha lasciato la fabbrica di Graz, in Austria, il 21 ottobre 2013 ed è stata consegnata a un concessionario di Monaco due giorni dopo. È verniciata in una tonalità denominata Designo Platinum Black ed è stata completata da una griglia in stile AMG color cromo, da finiture cromate e badge V8 cromati. Dispone inoltre di battitacco in alluminio spazzolato con retroilluminazione “Final Edition 200”. La capote pieghevole ha una finitura marrone chiaro.

Nell’abitacolo troviamo una profusione di pelle Designo color marrone chiaro che si abbina perfettamente alla capote. Sebbene sia solo una due porte, la G500 Cabriolet Final Edition offre posti a sedere per quattro persone ed è perfetta per distinguersi in modo elegante.

Motore da 388 CV

La Classe G 500 Cabriolet viene spinta da un motore V8 aspirato da 5,5 litri che eroga 388 CV e 540 Nm di coppia. Accoppiato con il motore c’è una trasmissione automatica a sette velocità 7G-Tronic che comanda tutte e quattro le ruote. L’auto è stata guidata solo per 5.387 miglia (5.452 km): praticamente è ancora un rodaggio ed è sicuramente un buon affare per chi cerca una futura classica di valore.