Mercedes Classe G: ecco la versione pick-up che mancava

La Mercedes Classe G è uno dei fuoristrada più apprezzati ed iconici presenti sul mercato. Ispirazione di tuner ed elaboratori internazionali, la Classe G si presta infatti alle più varie ed estrose trasformazioni, come sottolinea lo speciale esemplare che vi presentiamo in questo articolo: stiamo parlando di una Mercedes G500 del 2005, trasformata per l’occasione in un inarrestabile pick-up dotato di ampio cassone.

Convertito in pick-up in Olanda

L’esemplare in questione è stato recentemente messo in vendita all’incanto dalla Casa d’aste Bring a Trailer. In origine, però, il 4×4 tedesco era stato venduto da nuovo in California, successivamente, nel corso del 2014, è stato rivenduto ad un nuovo proprietario residente in Olanda che ha deciso di trasformarlo in un pick-up. L’anno successivo è stato reimportato negli Stati Uniti ed è rimasto lì fino ad oggi, periodo in cui è andato all’asta in condizioni eccellenti ed accompagnato da tutta la documentazione necessaria.

Dotazione specifica

Per convertire il G500 in un pick-up, il venditore ikWILeenG ha acquistato un pianale di un pick-up costruito per Scandinavian Airlines negli anni ’70 e ’80. La base del cassone è rifinita con spray TuffCoat e risulta dotate di cinghie per il carico. La dotazione comprende ruote in lega Hutchinson beadlock da 16 pollici avvolte da pneumatici Cooper Discoverer STT Pro. Nel trasformare il fuoristrada in un pick-up, anche il telaio è stato allungato e il baricentro è stato rialzato con l’uso di sospensioni della Bilstein.

Finiture di lusso

L’abitacolo risulta impreziosito da sedili rivestiti in pelle, riscaldabili e regolabili elettricamente. La plancia e i pannelli porta sfoggiano inserti in radica di noce, non mancano inoltre il climatizzatore automatico bi-zona, un sistema antifurto, il cruise control e un impianto audio della Pioneer dotato di telecamera a 360 gradi.

V8 aspirato

Sotto il cofano del muscoloso pick-up batte un V8 aspirato da 5.0 litri sviluppato da Mercedes che eroga sulla trazione integrale 4Matic ben 292 CV e 455 Nm di coppia massima, gestiti da una trasmissione automatica a cinque velocità, quest’ultima abbinata ad un ripartitore a due velocità e a tre differenziali di bloccaggio.