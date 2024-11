Mercedes-Benz alza l’asticella della mobilità sostenibile con il lancio della nuova CLA, prevista per il 2025. Dopo il debutto in versione concept all’IAA Mobility 2023 di Monaco, il modello definitivo promette di ridefinire gli standard delle vetture elettrificate, con varianti completamente elettriche e ibride che sfruttano tecnologie d’avanguardia per efficienza e prestazioni.

La base del progetto è la piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA), progettata per ottimizzare i consumi energetici. Nella versione elettrica, il cuore tecnologico è il motore posteriore sincrono a magneti permanenti (PSM) da 200 kW, sviluppato interamente da Mercedes. La sofisticata elettronica di potenza integra un inverter al carburo di silicio (SiC), massimizzando l’efficienza.

La configurazione 4MATIC aggiunge un motore anteriore da 80 kW, dotato di tecnologia SiC e gestito dal sistema Disconnect Unit (DCU), che attiva il propulsore solo quando necessario. Questa configurazione contribuisce a un consumo energetico eccezionale, pari a soli 12 kWh/100 km, già dimostrato dal prototipo.

Mercedes CLA 2025, le prestazioni

Le prestazioni di ricarica sono altrettanto impressionanti: grazie all’architettura a 800 V, la CLA può aggiungere 300 km di autonomia in soli 10 minuti, con una potenza massima di 320 kW. Durante un test di resistenza a Nardò, un prototipo ha percorso ben 3.717 km in 24 ore.

Le batterie disponibili includono un accumulatore premium da 85 kWh con densità energetica di 680 Wh/l, grazie all’uso di anodi avanzati in grafite e ossido di silicio, e una batteria entry-level da 58 kWh con tecnologia LFP, ideale per chi cerca un’opzione più accessibile.

La versione ibrida sfrutta un sistema Mild Hybrid 48V, che consente la guida elettrica a basse velocità e il veleggiamento fino a 100 km/h. Questo powertrain combina un motore a ciclo Miller 1.5 litri in tre livelli di potenza (100, 120 o 140 kW) con un cambio automatico 8F-eDCT a otto rapporti. Il supporto elettrico è garantito da un motore da 20 kW alimentato da una batteria da 1,3 kWh. Gli acquirenti potranno scegliere tra trazione anteriore o integrale 4MATIC.