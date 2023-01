Mercedes CLA 2023: restyling per la Coupé e la Shooting Brake

Più sicura, meglio equipaggiata e più elegante: questo è in poche parole il restyling della Mercedes CLA. Chi si aspettava novità stravolgenti per la berlina media della Casa della Stella, dovrà aspettare probabilmente la prossima generazione.

Le novità estetiche del restyling di metà carriera

Sia la CLA Coupé che la sua sorella Shooting Brake presentano uno stile leggermente rivisto che include per la prima volta luci a LED standard e una griglia dal design a stella, mentre la versione AMG 35 ad alte prestazioni guadagna la griglia Panamericana precedentemente riservata alla top di gamma 45.

Gli interni della berlina della Stella

All’interno c’è un maggiore uso di materiali riciclati e gli allestimenti base guadagnano display indipendenti da 7 pollici e 10,25 pollici che possono essere opzionalmente aggiornati alle unità da 10,25 pollici montate su modelli più costosi. Come accaduto per altre auto Mercedes recentemente aggiornate, la CLA elimina il trackpad della console del vecchio sistema di infotainment MBUX a favore di un’area portaoggetti e ora dispone di un impianto audio surround Dolby Atmos per il sistema audio Burmester opzionale di gamma alta.

Mercedes CLA 2023: equipaggiamento aggiornato

Mercedes-Benz ha aggiornato sensibilmente l’equipaggiamento di serie delle sue CLA. Ad esempio, l’equipaggiamento di base dei due nuovi modelli comprende già l’Highbeam Assist, la telecamera di retromarcia e il pacchetto USB, oltre al volante in pelle e ai fari anteriori a LED. A partire dalla versione Progressive, i clienti possono contare anche sul pacchetto parcheggio e il pacchetto specchietti, oltre al portellone posteriore EASY-PACK per la Shooting Brake. Altri equipaggiamenti funzionali sono raggruppati in pacchetti realizzati sulle reali esigenze dei clienti. In termini di design, come colori, rivestimenti, finiture e cerchi e possibile configurare i veicoli nel modo più individuale possibile.

Le novità meccaniche della nuova Mercedes CLA 2023

Anche sotto al cofano arrivano piccoli aggiornamenti. La batteria ad alto voltaggio evoluta offre un maggiore contenuto di energia utilizzabile, con conseguente aumento dell’autonomia elettrica. La potenza del motore elettrico è cresciuta di 5 kW e raggiunge ora una potenza di 80 kW. Per la ricarica, sono ancora disponibili tre opzioni: oltre ai 3,7 kW standard, la batteria può ora essere caricata anche con corrente alternata e fino a 11 kW invece dei precedenti 7,4 kW. Le nuove CLA continuano ad offrire anche la possibilità di caricare la batteria con corrente continua, fino a 22 kW. Una carica in corrente continua dal 10% all’80% richiede circa 25 minuti, offrendo un’esperienza di ricarica versatile e adatta all’uso quotidiano.

Mercedes non ha ancora rilasciato i prezzi, ma quando le auto inizieranno ad arrivare nei concessionari entro la fine dell’anno, è improbabile che costino molto di più dell’auto esistente.