Mercedes C63 AMG: il sound del V8 in Autobahn [Video]

Una Mercedes C63 AMG Estate è la protagonista del video odierno, messo in rete da quelli di AutoTopNL, sul loro canale YouTube. Il filmato è in linea con un repertorio fatto di riprese e test drive relativi ad auto con scarichi che urlano. Protagonista, questa volta, è la vettura della Stella di Stoccarda, “tirata” a più riprese su un’Autobahn tedesca, dove non sono presenti limiti di velocità, fino alla soglia dei 260 km/h di tachimetro.

La forza dinamica giunge da un motore V8 da 6.2 litri di cilindrata, che eroga una potenza di 457 cavalli, con un picco di copia di 600 Nm. Tanta energia si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.4 secondi e in una velocità massima superiore ai 250 km/h effettivi.

Ricordiamo che per eseguire le riprese è stato scelto un tratto autostradale senza limiti di velocità, con un pilota professionista al volante. Superfluo dire che condotte del genere non vanno emulate, per senso di responsabilità. Meglio limitarsi al godimento del video odierno, che concede, in piena sicurezza, le emozioni del sound della Mercedes C63 AMG Estate. Buona visione e, soprattutto, buon ascolto.