Expedition Motor Company, un tuner specializzato nella Classe G con sede nel New Jersey ha svelato una nuova build basata sulla decappottabile d’epoca (1991) della 4×4 della Stella. Rifinita in blu brillante con interni marrone chiaro, questa nuova Mercedes-Benz Wolf 250GD restomod è fatta su misura per l’off-road a cielo aperto.

Segni di riconoscimento

E non si tratta neanche della prima 250GD Wolf creata da Expedition Motor Company, ma potrebbe essere la più interessante. L’ultima versione sfoggiava un look oscurato che evocava le sue radici militari, ma questa è decisamente più colorata. La forma squadrata è rifinita infatti con un vivace rivestimento in Gulf Blue, compensato da un tettuccio avvolgibile in color kaki e una serie di paraurti, passaruota e ruote verniciati in nero.

Interni: pelle a profusione

All’interno di questa Classe G praticamente tutto, compresi i sedili Praline per tutte le stagioni, sono rivestiti in pelle marrone. Sebbene l’abitacolo spartano sembri appropriato per l’epoca, è stato dotato di alcuni comfort moderni tra cui un sistema di infotainment montato al centro della plancia, compatibile con CarPlay, aria condizionata e persino alcuni portabicchieri.

Mercedes-Benz Wolf 250GD restmod: il motore

I cambiamenti più grandi si trovano pero sotto il cofano. Come tutti i restomod di Expedition Motor Company, anche questa Wolf 250GD è stata completamente ricostruita da zero. È alimentata da un motore diesel OM602 a cinque cilindri in linea completamente restaurato e abbinato a un cambio automatico a cinque marce proveniente da una Classe S.

Mentre alcuni appassionati potrebbero non amare quest’ultima funzione – un manuale è disponibile come opzione sulle altre build dell’azienda – consente cambi marcia più fluidi e silenziosi su strada o fuoristrada. Anche gli assali, le sospensioni e le pinze dei freni sono stati ricostruiti e aggiornati, il che dovrebbe consentire una guida più confortevole.

Questa particolare build è ora offerta da Expedition Motor Company per 164.900 dollari e ci vogliono 1.450 ore di lavoro per completarla. I tempi di attesa per i clienti, quindi sono lunghi. Ma, come si suol dire, le cose buone arrivano per chi sa aspettare.