Mercedes-Benz rivoluziona la frenata: il sistema in-drive per un futuro sostenibile

Mercedes-Benz sta innovando il settore automobilistico con un nuovo sistema di frenata “in-drive” destinato ai veicoli elettrici. Questa tecnologia, che integra il sistema frenante direttamente nell’unità motrice, promette di rivoluzionare il concetto tradizionale di frenata, offrendo numerosi vantaggi in termini di sostenibilità, efficienza e prestazioni.

Addio a elementi di usura dell’impianto frenante

Il sistema in-drive, già utilizzato in passato su camion e autobus con il nome di “rallettatore elettromagnetico” o “retarder”, viene ora riproposto da Mercedes in una versione evoluta per le auto elettriche. A differenza dei sistemi frenanti tradizionali a disco o a tamburo, che agiscono sulle ruote, il freno in-drive è integrato nell’unità di azionamento elettrica. Questo permette di eliminare l’usura degli elementi di attrito, uno dei punti deboli delle auto elettriche a causa della loro elevata massa.

I vantaggi del sistema in-drive di Mercedes-Benz

I vantaggi del sistema in-drive sono molteplici:

manutenzione ridotta : essendo privo di elementi di attrito, il freno in-drive è praticamente esente da manutenzione;

: essendo privo di elementi di attrito, il freno in-drive è praticamente esente da manutenzione; sostenibilità : Il sistema non produce ruggine né emissioni di particolato, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a soddisfare le future normative Euro 7;

: Il sistema non produce ruggine né emissioni di particolato, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a soddisfare le future normative Euro 7; efficienza : Il sistema in-drive consente il recupero di energia in frenata, immettendo elettricità nelle batterie e migliorando l’autonomia del veicolo;

: Il sistema in-drive consente il recupero di energia in frenata, immettendo elettricità nelle batterie e migliorando l’autonomia del veicolo; prestazioni : L’eliminazione dei dischi freno tradizionali consente di utilizzare ruote completamente coperte, migliorando l’aerodinamica e riducendo la resistenza al rotolamento. Inoltre, la riduzione del peso complessivo e delle masse non sospese (circa 20 kg per ruota) contribuisce a migliorare la qualità di guida;

: L’eliminazione dei dischi freno tradizionali consente di utilizzare ruote completamente coperte, migliorando l’aerodinamica e riducendo la resistenza al rotolamento. Inoltre, la riduzione del peso complessivo e delle masse non sospese (circa 20 kg per ruota) contribuisce a migliorare la qualità di guida; comfort: l’assenza di attriti elimina il rumore dei freni, garantendo un’esperienza di guida più silenziosa.

Il sistema in-drive di Mercedes, per sua natura, è applicabile solo a veicoli elettrici a trazione integrale. L’effetto frenante, controllato elettronicamente tramite un sistema brake-by-wire, rimane affidabile anche in condizioni difficili e senza cali di prestazioni per surriscaldamento. Mercedes non è l’unica casa automobilistica a sperimentare soluzioni innovative per i sistemi frenanti dei veicoli elettrici. Continental ha sviluppato dischi freno molto spessi simili a quelli delle e-bike, mentre Volkswagen equipaggia alcuni modelli basati sulla piattaforma MEB con freni a tamburo posteriori.

Tuttavia, il sistema in-drive di Mercedes rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro più sostenibile ed efficiente per il settore automobilistico, offrendo una soluzione completa che integra perfettamente la tecnologia di frenata con l’architettura dei veicoli elettrici.