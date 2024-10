Mercedes-Benz ha venduto 594.600 auto e van nel terzo trimestre 2024

In una fase congiunturale difficile per il mercato delle quattro ruote, Mercedes-Benz è riuscita a ripetere nel 2024 i numeri del 2023, con riferimento alle vendite del terzo trimestre. Anzi, con un leggero incremento sul dato precedente. Le auto consegnate, infatti, sono cresciute dell’1%, portandosi a quota 503.600 unità. Buono l’andamento negli Stati Uniti d’America, mentre l’Europa ha tenuto, mantenendosi sostanzialmente sulle stesse cifre dello scorso anno.

Da segnalare, su scala globale, la crescita delle immatricolazioni per le vetture della “stella” con alimentazione ibrida plug-in. Qui il balzo in avanti è stato del 10%. In linea con le aspettative le vendite dei van, che si sono attestate a 91.100 esemplari. Per quanto riguarda le auto, i numeri potevano essere migliori se in aree di sbocco come l’Asia non vi fosse stato un rallentamento della domanda, di natura congiunturale, che ha fatto sentire i suoi effetti anche su altri marchi.

Il leggero aumento delle vendite messo a segno da Mercedes-Benz nei mesi da luglio a settembre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è confortante, tenuto conto del quadro geopolitico ed economico internazionale. Per andare avanti con performance degne del suo potenziale, la casa tedesca deve continuare ad offrire prodotti desiderabili, nei vari segmenti dove opera e dove gode di ampia fama. Non sfondano i veicoli elettrici a batteria (BEV), le cui cifre sono di basso tono, con una richiesta che fatica a prendere piede. I consumatori non amano le auto alla spina, per i limiti ad esse connessi.

Le vendite delle Mercedes-Benz top di gamma, in particolare della Classe S, sono state influenzate negativamente dal rallentamento in Cina, anche se l’ammiraglia della “stella” è rimasta leader indiscussa nel suo segmento in tutte le regioni chiave. Le vendite di auto ad alte prestazioni Mercedes-AMG sono aumentate dell’8% rispetto al terzo trimestre del 2023, grazie alla migliore disponibilità del prodotto. Segno positivo anche per la Classe G, le cui consegne sono cresciute del 2% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno.

Le vendite nel segmento Core sono aumentate del 4%, portandosi a quota 301.000 unità, spinte da una migliore disponibilità dei modelli GLC e dall’introduzione sul mercato dei modelli CLE. Sono stati 140.700 i veicoli del marchio venduti nel segmento Entry. Buone, come dicevamo in apertura, le performance in Nord America, con vendite cresciute del 29% rispetto alla lettura precedente.