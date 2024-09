Mercedes-Benz Classe E: Antonio Banderas protagonista dello spot | Video

La nuova campagna promozionale della Mercedes-Benz Classe E gode dell’interpretazione di due protagonisti umani d’eccezione: Antonio Banderas e sua figlia Stella. Dopo quello con Bradley Cooper, ecco un nuovo spot della casa tedesca con un divo di Hollywood. Nel cortometraggio, l’attore e regista spagnolo interpreta se stesso, in un’avvincente tela narrativa, che mette in risalto la tecnologia e il lusso della berlina di Stoccarda.

Quest’ultima diventa anche uno strumento per conoscere meglio la figlia, grazie ai suoi software evoluti, in grado di memorizzare le preferenze degli utenti. Avendo ricevuto le chiavi dell’auto da Stella, insieme al suo PIN, ad Antonio Banderas basta inserirlo per scoprire parti della sua routine quotidiana, a lui sconosciute. Ne deriva uno spot simpatico e per nulla inquietante, come qualcuno potrebbe pensare. Qui l’ingegneria all’avanguardia vuole migliorare la vita dei conducenti, senza trasformarsi in un grande fratello.

La Mercedes-Benz Classe E è in grado di adattarsi ai gusti e di apprendere i luoghi preferiti del suo conducente, le sue abitudini di guida ed altro ancora. Con il PIN della figlia, Antonio Banderas scopre alcuni luoghi da lei amati, per la pausa caffé e per altro. Il cortometraggio, rientrante nella campagna “In Her Shoes”, mette in risalto alcune capacità high-tech della berlina tedesca, che assiste in modo proattivo il conducente, per accompagnarlo alle mete desiderate, con esperienze su misura.

Come ha scoperto Antonio Banderas, durante le riprese, è impressionante la portata delle possibilità di personalizzazione e interazione offerte dalla Mercedes-Benz Classe E, che è come una compagna digitale, uno spazio intimo in cui sentirsi completamente a proprio agio. Questo modello, nei propositi dei progettisti, si erge al ruolo di ponte fra tradizione e digitalizzazione.

