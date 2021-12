Mercedes-Benz G805: il tuning di Performmaster

Ad Hollywood ha fatto tendenza ed ormai è un classico per chi vuole mostrarsi a bordo di una vettura iconica dalla grinta inarrivabile derivata da un fuoristrada, stiamo parlando della Mercedes-Benz Classe G, nello specifico della G63 AMG, che è stata resa ancora più esclusiva dal tuner Performmaster.

Più larga e con tanta fibra di carbonio

Se la G63 AMG non fosse ritenuta abbastanza aggressiva, i suoi facoltosi proprietari potrebbero rivolgersi a Performmaster per donarle un look da vera dura. Infatti, il kit esterno prevede fibra di carbonio a profusione, carreggiate allargate di 10 mm, nuovi paraurti, un cofano con doppia presa d’aria ed una calandra rivisitata.

Non mancano all’appello un grande spoiler sul tetto, sempre in fibra di carbonio, dei cerchi specifici, oltre a delle pedane illuminate con luci a LED. L’abitacolo invece, sfoggia pellami di qualità esclusiva oltre ad un utilizzo profuso di Alcantara. Insomma, innalza all’ennesima potenza i contenuti del modello di serie.

La vera rivoluzione è sotto il cofano

Il nome G805 è tutto un programma, infatti indica la potenza massima raggiunta da questa Classe G con carattere da corsa. Se pensate che l’auto di serie eroga 585 CV ed 850 Nm di coppia massima, gli 805 CV ed 1.020 Nm di coppia messi a terra dalla G di Performmaster fanno letteralmente paura. Per ottenere questo surplus di potenza e coppia, il tuner in questione è intervenuto sull’elettronica ed ha dotato il V8 da 4 litri biturbo di 2 nuovi turbocompressori.

Tutto questo ha comportato un incremento di prestazioni notevole, visto che lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in soli 3,69 secondi, mentre la velocità massima è di 260 km/h: numeri straordinari considerando la mole, l’aerodinamica, e la massa della vettura della Stella a Tre Punte.

Il prezzo non è stato comunicato ma le modifiche sono a prova di TUV

Chiunque fosse interessato a far mettere le mani sulla sua G63 AMG sarà contento di sapere che tutte le modifiche sono state approvate dal TUV tedesco, per conoscere i prezzi dei singoli interventi però bisogna ancora attendere.