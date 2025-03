La tecnologia sta rivoluzionando il mondo automobilistico, rendendo i veicoli sempre più intelligenti. Ma come possono gli altri automobilisti distinguere un’auto a guida autonoma? Mercedes-Benz ha trovato la soluzione, ottenendo l’approvazione in Germania per un innovativo sistema di luci turchesi che segnalano quando il veicolo opera in modalità autonoma. Questa innovazione tecnologica, valida fino al 2028, rappresenta un passo cruciale verso una maggiore trasparenza e sicurezza stradale.

Mercedes-Benz, un ulteriore passo verso la guida autonoma

Il sistema si basa su speciali luci di colore turchese integrate nei fari anteriori, posteriori e negli indicatori laterali. Quando il sistema di guida automatizzata DRIVE PILOT è attivo, queste luci si accendono, offrendo un segnale visivo immediato e facilmente riconoscibile per tutti gli utenti della strada.

La scelta del colore turchese non è casuale. Studi condotti dall’azienda tedesca hanno dimostrato che questa tonalità si distingue nettamente dalle altre luci stradali, riducendo il rischio di confusione con semafori o lampeggianti di emergenza. Questo aspetto ha già catturato l’attenzione degli enti normativi internazionali, che stanno valutando di adottarlo come standard universale.

Il Drive Pilot della Stella

L’innovazione si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo della guida automatizzata. Mercedes-Benz prevede di migliorare ulteriormente il sistema DRIVE PILOT entro la fine del 2024, consentendo la guida autonoma fino a 95 km/h sulle autostrade tedesche, un record mondiale per i sistemi di SAE-Level 3.

Il progetto non si limita alla Germania: test simili sono in corso anche negli Stati Uniti, in particolare in Nevada e California. Questi esperimenti stanno fornendo dati preziosi per perfezionare la tecnologia e definire gli standard futuri della guida autonoma.

L’iniziativa di Mercedes-Benz segna così un punto di svolta nella comunicazione tra veicoli autonomi e ambiente circostante, aprendo la strada a un futuro in cui le auto a guida autonoma saranno immediatamente riconoscibili e più facilmente accettate dal pubblico.