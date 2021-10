Mercedes-Benz: all’asta una 630 K, reduce dalla Guerra Civile Spagnola

Alle aste di RM Sotheby’s si possono spesso incontrare degli esemplari rarissimi e di assoluto valore storico e culturale. Ne è un esempio la Mercedes-Benz 630 K del 1928 che verrà messa all’asta il 6 novembre prossimo a Londra. Questa vettura che ha quasi un secolo di vita sulle spalle, ha un passato affascinante e intrigante, infatti è un’auto che ha superato la Guerra Civile Spagnola, portandosi dietro di sé qualche “cicatrice”. Un tuffo nella storia, non solo relativa alle quattro ruote.

Il suo status

La Typ 630 è figlia di una gamma di modelli prodotti dalla Stella di Stoccarda dal 1924 al 1929. Il progetto dell’auto venne diretto da Ferdinand Porsche, il quale concepì un veicolo che fosse in grado di abbinare alla perfezione il confort tipico di una lussuosa berlina alla velocità di un’auto da corsa. Il risultato è eccellente, anche se non espresso al meglio con l’esemplare attualmente in vendita, poiché purtroppo il tempo non è stato così galante con alcune delle sue parti.

I parafanghi e gli inserti vicini alla capote sono arrugginiti e parzialmente da restaurare, anche se per essere un’auto del 1928 le condizioni generali non sono totalmente da disprezzare. Ad esempio, la capote in tela è ancora integra, mentre gli interni in pelle sono in buono stato.

Reduce di guerra

L’auto è un conservato e ha vissuto tutta la sua lunga esistenza in Spagna. Sotheby’s afferma che questa tedesca presenta alcuni piccoli fori di proiettile sparati durante un conflitto del 1936 nella terribile guerra civile che si è combattuta sul suolo iberico. Per respirare pienamente il contesto di quegli anni, non si può non ammirare ciò che si cela sotto al cofano, ovvero sia un motore 6.2 a 6 cilindri in linea da 160 CV con cambio manuale a 4 marce, capace di spingere questa Mercedes a oltre 145 km/h, a fronte di un peso di 2,3 tonnellate. Secondo la casa d’aste, il valore di questo raro esemplare si aggira tra i 770 e 950.000 euro.