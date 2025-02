È possibile ricreare una leggenda dell’automobilismo utilizzando componenti moderni? La risposta arriva da una recentissima vendita su Bring a Trailer, dove una replica della Mercedes-Benz 300SL Gullwing, costruita sulla base di una SLK320 2001, ha raggiunto la considerevole cifra di 300.000 dollari, suscitando un acceso dibattito tra i collezionisti di auto d’epoca.

Mercedes-Benz 300SL Gullwing: una replica che fa discutere

Questa particolare interpretazione moderna dell’iconica sportiva tedesca si distingue per la meticolosa attenzione ai dettagli estetici. La carrozzeria, interamente realizzata in fibra di vetro e rifinita in una sobria tonalità grigia, presenta elementi originali come badge, griglia frontale e paraurti, mentre i vetri Pilkington Classic completano l’illusione vintage. Il cuore pulsante è però decisamente contemporaneo: un V6 da 3,2 litri che eroga 215 CV, una potenza sorprendentemente vicina ai 220 CV del modello originale.

L’abitacolo rappresenta un perfetto equilibrio tra passato e presente, ispirandosi alla Mercedes 190SL. I sedili in pelle color cammello e le finiture coordinate ricreano l’atmosfera degli anni ’50, mentre un dettaglio curioso tradisce la modernità: il pomello del cambio, che simula uno schema a 4 marce ma nasconde un moderno cambio a sei rapporti.

Base SLK

Grazie alla base tecnica della SLK320 2001, questa replica auto storiche garantisce prestazioni e sicurezza moderne, con sospensioni evolute, aria condizionata e cinture di sicurezza a tre punti, elementi assenti nella Gullwing originale. Il risultato è un’auto che combina il fascino del classico con i vantaggi della tecnologia contemporanea.

La valutazione di mercato ha però generato opinioni contrastanti. Nonostante il prezzo rappresenti una frazione del costo di una 300SL originale, supera quello di molte sportive autentiche, sia moderne che d’epoca. Gli estimatori vedono questa creazione come un’opportunità accessibile per avvicinarsi al mito della Gullwing, mentre i puristi la considerano un’imitazione costosa priva del valore storico dell’originale. Questo esemplare si inserisce così nel sempre più popolare fenomeno del restomod, che fonde tradizione e innovazione in modo unico.