Mercedes: Anne Vieth sarà la nuova responsabile della collezione d’arte

Mercedes ha annunciato che Anne Vieth diventerà la nuova responsabile della Mercedes-Benz Art Collection a partire dal 1° luglio 2023. Prenderà il posto di Renate Wiehager, che è stata responsabile della collezione per circa 22 anni.

Quest’ultima ha deciso, su richiesta, di cedere la gestione della collezione d’arte della Stella di Stoccarda nel marzo 2023 e di dedicarsi a nuovi compiti. Vieth attualmente lavora anche come curatrice del Kunstmuseum Stuttgart da gennaio 2017.

Ha curato diverse mostre speciali

Oltre all’arte post-1945, è responsabile delle collezioni Otto Dix e Fritz Winter e ha curato le mostre speciali “Patrick Angus. Private Show”, “Ecstasy”, “WÄNDE | WALLS”, “From 1914 till Ukraine” e “Wolfgang Laib. The Beginning of Something Else”.

Dal 2014 al 2016, Vieth ha lavorato presso lo Staatliche Kunstsammlungen Dresden nel settore della ricerca e della cooperazione scientifica. In precedenza, ha lavorato come assistente ricercatrice del direttore al Kunsthalle Mannheim, dove anche completato il suo tirocinio.

Anne Vieth ha studiato storia dell’arte, lingua e letteratura tedesca e letteratura spagnola ad Amburgo, dove ha conseguito il dottorato in storia dell’arte. La sua ricerca si concentra sul modernismo classico e sull’arte contemporanea.

“È un privilegio continuare il lavoro di successo del team Mercedes-Benz Art Collection. Per me, l’idea fondamentale di questa grande collezione è in primo piano, vale a dire riconoscere l’interazione con l’arte come un vantaggio per la convivenza sociale e promuovere questo incontro. Nel nostro lavoro, io e il mio futuro team terremo d’occhio sia il pubblico in generale che i dipendenti di Mercedes-Benz e svilupperemo dialoghi sfaccettati ed entusiasmanti con l’arte. Non vedo l’ora di svolgere questo compito responsabile”, ha detto la futura responsabile della Mercedes-Benz Art Collection.