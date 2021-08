Mercedes-AMG GT4: il teaser ufficiale della ibrida E-Performance

Ecco il teaser ufficiale della nuova Mercedes-AMG GT4 E-Performance, rilasciato dalla divisione sportiva di Affalterbach sul profilo Instagram della Stella. La vettura sarà svelata ufficialmente all’imminente Salone di Monaco di Baviera 2021, ma è in programma l’anteprima mondiale per il prossimo 1° settembre.

816 CV di potenza complessiva

La nuova Mercedes-AMG GT4 E-Performance sarà disponibile nella configurazione GT73e a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 816 CV di potenza complessiva e 1.001 Nm di coppia massima, “sufficienti” per far accelerare la supercar con la carrozzeria berlina coupé a quattro porte da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi.

25 km in modalità elettrica

A livello meccanico, la nuova Mercedes-Benz GT4 E-Performance comprenderà il confermato motore a benzina 4.0 V8 biturbo, già disponibile per le versioni GT63 da 585 CV e GT63S da 639 CV, ma abbinato al propulsore elettrico EQ Power+ da 204 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima. Il pacco delle batterie da 6,1 kWh, invece, dovrebbe garantire l’autonomia massima di circa 25 km nella modalità di guida elettrica.