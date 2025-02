1.000 CV, oltre 500 km di autonomia e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi. Sono questi i numeri impressionanti della nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 EV, la prossima generazione di supercar elettrica che il marchio tedesco introdurrà sul mercato nel 2026.

Mercedes-AMG GT Coupé4 EV, sfida le grandi del settore

Questa ammiraglia elettrica, destinata a ridefinire il segmento delle sportive a batteria, sfiderà direttamente concorrenti come Porsche Taycan Turbo GT e Audi e-tron GT RS. Il progetto si basa sulla nuova piattaforma proprietaria AMG Electric Architecture (AMG.EA), che punta a fissare nuovi standard nel panorama delle vetture ad alte prestazioni a zero emissioni.

Il design della vettura sarà ispirato al concept Vision AMG del 2022, con una silhouette elegante e filante che raggiunge quasi 5 metri di lunghezza. Il frontale presenterà una calandra chiusa con dettagli verticali cromati e una firma luminosa distintiva che integra il logo della Stella, allineandosi al nuovo family feeling del marchio.

Tecnologia superlativa

Dal punto di vista tecnico, Mercedes-AMG ha stretto collaborazioni strategiche con Yasa per lo sviluppo del powertrain elettrico e con Sila Nanotechnologies per le batterie ad alta densità energetica. La vettura sarà dotata di ruote posteriori sterzanti per migliorare la maneggevolezza, nonostante le dimensioni generose, e di avanzati sistemi aerodinamici per ottimizzare l’efficienza complessiva.

La GT Coupé4 EV rappresenta il culmine della strategia di elettrificazione di Mercedes-AMG, unendo l’eredità sportiva del marchio alle più avanzate tecnologie sostenibili. Il debutto nel 2026 segnerà una svolta epocale per il costruttore tedesco, che mira a consolidare la propria leadership nel segmento luxury-performance anche nell’era elettrica.