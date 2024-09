La Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ ‘Motorsport Collectors Edition’ è una supercar che combina prestazioni mozzafiato e un design ispirato al mondo della Formula 1. Prodotta in soli 200 esemplari, questa edizione speciale nasce per celebrare la partnership con il Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, un vero tributo all’eccellenza delle corse su pista.

Design ispirato alla Formula 1

Il legame con il team di F1 è evidente fin dal primo sguardo. La Mercedes-AMG GT 63 PRO è caratterizzata da una verniciatura in nero ossidiana metallizzato, lo stesso colore utilizzato per le monoposto del team. Le fiancate posteriori sfoggiano un motivo a stella dipinto a mano, con le stelle argentate di Mercedes che risplendono. Le strisce decorative in livrea PETRONAS attraversano l’auto dal parafango anteriore fino al tetto, donando un look inconfondibile.

Anche i dettagli dei cerchi rivelano la stessa attenzione maniacale. Gli spettacolari cerchi forgiati AMG da 21 pollici, con finitura nera opaca e razze incrociate, sono messi in risalto dalle flange in colorazione PETRONAS. Questa cura per i dettagli si estende all’impianto frenante ad alte prestazioni in ceramica AMG, con pinze anteriori a sei pistoncini e posteriori flottanti, anch’esse rifinite nello stesso colore distintivo.

Un’anima sportiva e aggressiva

Sotto il profilo estetico, la Mercedes-AMG GT 63 PRO è un’opera d’arte di aerodinamica e aggressività. Il pacchetto AMG Exterior Carbon Fibre, incluso di serie, arricchisce la vettura con componenti in fibra di carbonio, tra cui splitter anteriore, diffusore e alettone posteriore. Questi elementi, non solo estetici, confermano il legame indissolubile con il mondo delle competizioni.

L’AMG Night Package II aggiunge ulteriore esclusività grazie agli elementi in cromo nero, compreso il rivestimento del radiatore e la tipografia, mentre il tappo del serbatoio AMG in argento cromato con scritta “AMG” ne sottolinea l’edizione speciale.

Interni lussuosi e tecnologici

All’interno, la GT 63 PRO è un concentrato di lusso e sportività. I sedili AMG Performance sono rivestiti in pelle Nappa nera e microfibra MICROCUT, impreziositi da cuciture color PETRONAS che richiamano il tema del team F1. Anche i poggiatesta presentano il logo AMG in rilievo, mentre il volante AMG Performance, riscaldato e rifinito in pelle e microfibra, riprende le stesse cuciture distintive. Questi dettagli si estendono a tutta la cabina, inclusi i pannelli delle portiere, il cruscotto e la console centrale.

Non mancano le tecnologie di ultima generazione: l’impianto audio surround Burmester High End 3D, con 15 altoparlanti e una potenza di 1.170 watt, è solo uno degli accessori di serie. La vettura è equipaggiata con una telecamera a 360 gradi, l’assistente interno MBUX, l’head-up display e il pacchetto di assistenza alla guida. Inoltre, il sistema AMG TRACK PACE permette di monitorare i dati in tempo reale durante la guida in pista.

Prestazioni al top

Il cuore della Mercedes-AMG GT 63 PRO è un potente V8 biturbo AMG da 4,0 litri, capace di erogare 612 cavalli. Questa supercar, pensata per gli amanti delle prestazioni, è progettata per offrire emozioni autentiche, grazie alla combinazione di potenza, velocità e precisione di guida. Il sistema di trazione integrale 4MATIC+ garantisce un controllo perfetto, mentre la capacità di passare da 0 a 100 km/h in pochi secondi fa della GT 63 PRO una vera belva della strada.