Mercedes svelerà al CES 2024 il nuovo MBUX Virtual Assistant

Il CES 2024 di Las Vegas si prospetta come una vetrina molto rilevante per Mercedes. In questa nuova edizione, il marchio tedesco mostrerà gli ultimi avanzamenti fatti nel settore dell’assistenza virtuale e dell’esperienza digitale per i clienti, sia dentro che fuori dal veicolo. Il punto centrale di questo annuncio sarà il nuovo MBUX Virtual Assistant, che segna un progresso significativo nell’interazione uomo-macchina (HMI). La nuova versione dell’assistente vocale “Hey Mercedes” si basa su grafiche ad alta definizione fornite da Unity, noto motore grafico usato nei videogiochi.

Al CES di Las Vegas 2024 Mercedes svelerà il nuovo MBUX Virtual Assistant dotato di intelligenza artificiale

L’inserimento dell’intelligenza artificiale (AI) evoluta permette al sistema MBUX di unire diversi sistemi intelligenti in un’entità singola, offrendo un’interfaccia comunicativa e spontanea per l’utente. Ola Källenius, CEO di Mercedes, ha enfatizzato la rilevanza di questa innovazione, mostrando come l’impiego dell’AI per l’interazione empatica si adatti perfettamente allo stile di guida e al tono dell’utente, delineando così il futuro del lusso digitale.

Per quanto riguarda l’hardware, l’MBUX Virtual Assistant funziona sul sistema operativo esclusivo MB.OS, creato internamente. Questo sistema sarà al centro di diverse novità digitali che saranno mostrate a gennaio. Questo non è tutto infatti la casa automobilistica tedesca sarà presente al CES 2024 anche con la CLA Concept, che farà il suo primo debutto in Nord America proprio in occasione dell’evento di Las Vegas dopo la presentazione al Salone di Monaco 2023.

Basata sulla piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA) e su MB.OS, la concept car dà un’anticipazione quasi definitiva della futura serie di veicoli della Stella a tre punte. Si vocifera che alla mostra sarà presente anche la Mercedes EQG. Infine, il CES 2024 sarà anche una vetrina degli ultimi progressi nel settore dell’intrattenimento in auto, inclusa una collaborazione molto rilevante.