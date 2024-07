Mercedes-AMG riorganizza la sua divisione GT Sport

Mercedes-AMG ha adottato misure innovative per riorganizzare strategicamente la sua divisione motorsport in modo da soddisfare le esigenze e i piani futuri. A tal fine, il marchio di auto sportive e ad alte prestazioni di Mercedes-Benz ha fondato una nuova filiale con il nome di “Affalterbach Racing GmbH”. In futuro, l’azienda sarà responsabile di tutte le attività sportive concettuali e tecniche di AMG, compreso lo sviluppo della nuova Mercedes-AMG GT3. Inoltre, Mercedes-AMG GmbH intende acquisire parte del suo partner di lunga data HWA AG. Entrambe le società hanno firmato una lettera di intenti a tal fine. Con questa riorganizzazione, AMG riafferma il suo impegno in GT Sport.

Affalterbach Racing GmbH progetta l’erede della Mercedes-AMG GT3

Il motorsport è saldamente ancorato al DNA di Mercedes-AMG, che possiede una competenza intutte le aree e i reparti di sviluppo. Questa competenza sarà integrata dalle conoscenze specialistiche di Affalterbach Racing GmbH e applicata in modo mirato alla concezione e allo sviluppo dei progetti futuri. In questo modo, è possibile creare nel più breve tempo possibile effetti di sinergia con le varie aree di sviluppo dei veicoli stradali AMG. È previsto uno scambio tecnologico ancora più approfondito in entrambe le direzioni.

Il primo progetto volto a riunire questa vasta esperienza tecnica è lo sviluppo dell’erede della Mercedes-AMG GT3. Questo nuovo concetto è destinato a proseguire la storia di successo del programma internazionale Customer Racing di AMG. La prossima auto da corsa GT3 “Made in Affalterbach” si basa su un derivato della famiglia Mercedes-AMG GT. La seconda generazione della AMG GT a due porte è stata presentata nel 2023 e da allora la famiglia di auto sportive è cresciuta costantemente. Il quinto membro, la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ ha recentemente celebrato la sua anteprima mondiale a Brooklands (Inghilterra). Come AMG, Affalterbach Racing GmbH avrà la sua sede ad Affalterbach e lavorerà a stretto contatto con il team Mercedes-AMG Motorsport, che continuerà a essere responsabile del coordinamento generale delle attività motoristiche internazionali.

La futura collaborazione con HWA AG

Oltre alla fondazione della nuova società, è previsto un ulteriore passo strategico. Sono in corso intensi colloqui con il partner di lunga data HWA AG per rilevare la divisione motorsport dei clienti. Entrambe le parti hanno già firmato un term sheet non vincolante e sono attualmente in fase di approvazione. L’integrazione prevista mira ad ampliare ulteriormente l’elevato standard di Mercedes-AMG Customer Racing in futuro. Oltre al raggruppamento delle competenze di sviluppo, ciò include anche il servizio clienti internazionale presso i circuiti e l’assistenza per i ricambi in Europa, Stati Uniti, Cina e Australia.

HWA AG continuerà ad occuparsi di altre aree di attività, come ad esempio il progetto HWA EVO. Questa reinterpretazione dell’iconica Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II continuerà a essere sviluppata, costruita e venduta indipendentemente da HWA AG. AMG è favorevole al rilancio di questo veicolo unico.

“Il motorsport fa parte del DNA di Mercedes-AMG. Questo include in particolare GT Sport, in cui abbiamo avuto molto successo per anni. In futuro, non solo vogliamo continuare questi successi, ma anche espanderli ulteriormente. Continuiamo a vedere un crescente interesse per le vetture GT3 e stiamo quindi lavorando intensamente al nostro modello successivo. Per utilizzare in modo ancora più efficace le nostre competenze interne, abbiamo rafforzato strategicamente la divisione motorsport con la nuova business unit presso la sede di Affalterbach e abbiamo tracciato un percorso importante per il futuro. Con Affalterbach Racing GmbH, ora saremo in grado di agire in modo ancora più flessibile e rapido”, ha detto Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.

“Sono molto lieto di riaffermare il nostro impegno a lungo termine e sostenibile nelle corse per i clienti con la costituzione di Affalterbach Racing GmbH. Con essa cerchiamo di espandere ulteriormente il nostro programma globale di sport per clienti GT, che ha riscosso un enorme successo. Come primo passo, la nuova GmbH si sta concentrando sullo sviluppo della nuova auto da corsa GT3, in modo da poter continuare a offrire ai nostri clienti internazionali un veicolo sicuro, affidabile e capace di vincere“, ha detto Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport.