Mercedes-AMG Classe E: arriva l’edizione finale

È arrivato il momento di dare il benvenuto all’edizione finale della Mercedes-AMG Classe E, che si presenta con un raffinato e aggressivo abito in vernice magno grigio grafite opaco. La vettura è caratterizzata anche da cerchi forgiati AMG da 20 pollici con design a razze incrociate, ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, di colore nere con vernice trasparente lucida, che sottolineano il loro status speciale, così come lo stemma AMG sul montante C e la pellicola sui lati dell’auto.

Mercedes-AMG Classe E: Night Pack

A questa vettura speciale si può aggiungere il Night Pack, il quale comprende numerosi elementi esterni in nero lucido, come: lo splitter anteriore, gli inserti dei pannelli sotto porta AMG, l’elemento decorativo nei parafanghi anteriori, le modanature della linea di cintura e le cornici dei finestrini, gli alloggiamenti degli specchietti esterni e la modanatura della parte posteriore a firma AMG. Nel pacchetto è incluso anche il vetro scuro termoisolante del montante B. A corredo dell’opera ci sono due doppi terminali di scarico cromati neri trapezoidali.

Abitacolo di prestigio

L’illuminazione d’ambiente proietta il logo del marchio AMG in tecnologia LED accanto alle portiere, quando queste sono aperte. Oltre all’impatto scenico, entrare e uscire dalla vettura sarà più comodo e sicuro con la luce extra. Il pacchetto sedili Performance AMG High-End, inoltre, non lascia a desiderare, infatti con i sedili Performance AMG, si ha un perfetto supporto laterale quando si porta sotto stress l’auto, e al tempo stesso un’ottima garanzia di stile e confort: tutte le posizioni dei sedili, compresi i cuscini dei sedili, possono essere regolati elettricamente per adattarsi perfettamente al fisico del guidatore.

Il riscaldamento integrato del sedile assicura un’esperienza di guida confortevole, anche a temperature basse. E i rivestimenti in pregiata pelle nappa AMG grigio titanio perla/nero con cuciture gialle a contrasto sottolineano il carattere sportivo. Il cruscotto e il rivestimento della cintura in pelle nappa di alta qualità conferiscono agli interni ancora più esclusività.

Mille esemplari

Gli elementi decorativi AMG in carbonio comprendono anche la consolle centrale e conferiscono alla Final Edition il tocco tipico del mondo del motorsport. La console centrale presenta anche il badge “AMG FINAL EDITION” con la numerazione crescente che va da 1 a 999. I listelli sotto porta in acciaio inox spazzolato AMG nero convincono per l’esclusiva scritta “AMG” illuminata di giallo che valorizza ogni ingresso e uscita. Questa vettura sarà in produzione limitata a soli 100 esemplari.