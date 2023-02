Mercedes: arriverà la ‘baby’ Classe G?

Il posto attuale della Mercedes-Benz Classe G nella gamma tedesca del marchio della Stella ha richiesto decenni di evoluzione. Dalla 4×4 essenziale e pura, a una costosa e lussuosa SUV alla moda, con un posto di rilievo nel parco auto dei Vip di tutto il mondo. Il suo simbolismo di status, combinato con la rispettabile capacità fuoristrada – spesso inutilizzata – l’ha ormai resa una delle auto più esclusive e accessibili solo a una piccola nicchia di clienti facoltosi. Per fortuna, però, ora sembra che una “baby” Classe G, più accessibile, potrebbe essere all’orizzonte e costerà molto meno della regina dell’off-road.

Più compatta e dinamica

Secondo un rapporto di Handelsblatt, il CEO di Mercedes-Benz Ola Källenius sarebbe fiducioso per la realizzazione di una “derivazione” più piccola della Classe G, che avrebbe un aspetto simile ma con proporzioni più dinamiche e compatte: più bassa e con un passo leggermente più corto. Fonti interne avrebbero affermato che il SUV non sarà esattamente come una classe G, ma sfoggerebbe uno stile “simile”. Le fonti hanno anche affermato che Källenius vorrebbe “assolutamente” che si realizzi, ma al momento non c’è una conferma ufficiale da parte di Mercedes-Benz.

Piattaforma MMA

Secondo le indiscrezioni questo SUV più piccolo ispirato alla Classe G sarà costruito sulla prossima Mercedes Modular Architecture (MMA), la stessa piattaforma che avrà come base la prossima CLA e che dovrebbe debuttare entro il 2025. Se questa baby G-wagon otterrà il via libera dai vertici Mercedes, molto probabilmente sarà proposta con motorizzazioni termiche e con una versione elettrica con un’autonomia attorno ai 500 km e una capacità di ricarica rapida grazie al sistema a 800 volt. Molto probabilmente il SUV avrà anche il nuovo sistema operativo per l’infotainment e interfaccia utente.

Non così “baby”…

Tra i dubbi emersi con le indiscrezioni, quello più incerto riguarda proprio le dimensioni. Sembrerebbe infatti che, anche se la si nomina come “baby” SUV, non sarà poi così tanto più piccola dell’attuale Classe G, che misura 4,88 metri e rispetto alla quale sembra proprio che sarà più piccola solo di qualche centimetro. Non sarà però così verticale come l’iconica fuoristrada di lusso e vanterà un’altezza ridotta e, conseguentemente, proporzioni più slanciate e dinamiche. Una carrozzeria, dunque, più sportiva.